Артистка выставила запись с концерта, который завершил ее масштабный тур ШОУ.Дива.

Лорак с новой прической зажигательно станцевала в ярком купальнике ivona.bigmir.net

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, завершила масштабный тур “ШОУ.Дива“ и сообщила об этом подписчикам в Инстаграм. В Сеть певица выставила запись яркого номера, сделанную, очевидно, на одном из последних концертов. Артистка, исполняя песню, танцует в сиреневом купальнике, колготах в крупную сетку и туфлях на высоком каблуке. судя по записи, Лорак снова изменила прическу - артистка добавила к образу челку.

❤️Мои дорогие! Вот и подошёл к завершению наш тур #шоуДива. Спасибо всем, кто побывал на наших концертах! - подписала видео Ани Лорак.

Поклонники похвалили яркий образ певицы и подчеркнули, что челка ей очень к лицу.

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