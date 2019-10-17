Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Лорак с новой прической зажигательно станцевала в ярком купальнике

Комментариев: 1
Артистка выставила запись с концерта, который завершил ее масштабный тур ШОУ.Дива.

Лорак с новой прической зажигательно станцевала в ярком купальнике
Лорак с новой прической зажигательно станцевала в ярком купальнике
ivona.bigmir.net

Читай также: "Вещи парня надела?": Лорак затроллили в Сети за странный наряд

Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, завершила масштабный тур “ШОУ.Дива“ и сообщила об этом подписчикам в Инстаграм. В Сеть певица выставила запись яркого номера, сделанную, очевидно, на одном из последних концертов. Артистка, исполняя песню, танцует в сиреневом купальнике, колготах в крупную сетку и туфлях на высоком каблуке. судя по записи, Лорак снова изменила прическу - артистка добавила к образу челку.

❤️Мои дорогие! Вот и подошёл к завершению наш тур #шоуДива. Спасибо всем, кто побывал на наших концертах! - подписала видео Ани Лорак.

Поклонники похвалили яркий образ певицы и подчеркнули, что челка ей очень к лицу.

Ранее мы писали, что Ани Лорак заподозрили в Сети в беременности.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: ани лорак, наряды ани Лорак, концерт, купальник
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  18.10.2019, 11:01
Оценка:  0
гость
"которая живет и выступает в РФ"

Еб..ная кацапская пропаганда использует эту потаскуху как Троянскую кобылу, типа: "Вот видите, мыжабратья, нашидедываевале, адинарод"
ХОРОШИЙ РЫСИЯНИН - МЕРТВЫЙ РЫСИЯНИН
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь