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"Однозначно в положении!": Ани Лорак подогрела слухи о беременности новым видео

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Поклонники отметили, что на новом видео Лорак выглядит отечной.

"Однозначно в положении!": Ани Лорак подогрела слухи о беременности новым видео
instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, в последнее время находится под пристальным вниманием любопытных, которые живо обсуждают изменения ее внешности и новый роман с молодым саунд-продюсером Егором Глебом. Так, на днях в СМИ появились множество публикаций, в которых говорилось о беременности 41-летней Ани Лорак. Поводом стало платье-балахон, в котором артистка появилась на концерте в Подмосковье - поклонники рассмотрели под платьем округлившийся животик.

Артистка никак не прокомментировала слухи о скором пополнении в семье, однако поделилась свежим видео в Инстаграм, которое спровоцировало новую волну слухов. Певица записала обращение к поклонникам, касающееся нового альбома “За мечтой“, который вышел на днях.

В кадре Лорак появляется в синей футболке, поверх которой на поясе завязана кофта. Когда певица поворачивается боком - живот кажется объемным. 

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Поклонники в комментариях похвалили альбом артистки, а многие обратили внимание на ее внешний вид - фолловерам показалось, что у Лорак опухшее лицо. Округлившиеся формы и отечность - окончательно убедили фанатов в "интересном положении" звезды. 

  • Она беременна.100 000%, - отметили подписчики.
  • Поздравляю,Каролина!♥️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак раскритиковали за фото с молодым бойфрендом.

 

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Теги: Ани Лорак, беременность, слухи, егор глеб
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Источник: ivona.bigmir.net

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