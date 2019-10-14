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Слава Каминская закрутила роман после развода

Комментариев: 2
Участница группы "НеАнгелы" недавно развелась с мужем.
Слава Каминская закрутила роман после развода
Слава Каминская закрутила роман после развода
ivona.bigmir.net

Слава Каминская, очаровавшая сеть снимком с огромным букетом, закрутила новый роман. Напомним, что с июля 2019 года певица официально разведена. Инициатором развода стал Эдгар Каминский, который прожил со Славой пять лет.

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О своих отношениях Каминская рассказала в интервью программе “Светская жизнь“. 

Есть отношения. Как говорит моя коллега, счастье любит тишину, - призналась Слава.

Отметим, что имя избранника звезда пока держит в секрете, ровно как и подробности их знакомства.

Вместе с тем Слава Каминская не исключает, что может выйти замуж не только в четвертый, но и в пятый раз.

Если рядом со мной будет мужчина, который не будет мне подходить, то будет и пятый, и шестой, - добавила она.

Напомним, что недавно группа “НеАнгелы“ выпустила альбом “13“.

 

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Теги: Слава Каминская, певица, НеАнгелы, роман
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  20.10.2019, 12:26
Оценка:  0
гость
ух-ты какая конченная тварь !!!
гость  (аноним)  20.10.2019, 12:22
Оценка:  0
гость
У ней сношения, а не отношения!
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