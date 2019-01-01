О любви и ненависти: Группа "НеАнгелы" выпустила альбом "13"

Слушай музыкальную новинку от Славы Каминской и Виктории Смеюхи - долгожданный альбом "13"!

Популярная украинская группа “НеАнгелы“ порадовала своих поклонников музыкальной новинкой. Слава Каминская и Виктория Смеюха представили новый альбом “13“.

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Релиз пластинки состоялся в полночь, 3 октября. В треклист альбома вошли 13 композиций, в которых дуэт “НеАнгелы“ поведал истории о любви и ненависти, страсти и безразличии, нежности и грубости.

“В новом альбоме мы не дадим вам СКУЧАТЬ. Мы участим УДАРЫ сердца, остановим ВРЕМЯ, словим ВОЛНУ вашей любви, ЗАРЯДИМ чувствами, НЕ ОТПУСТИМ ни на минуту и, наконец, разделим жизнь на ДО И ПОСЛЕ. Убедимся в том, что число “13“ приносит СЧАСТЬЕ?“, - прокомментировали артистки выход нового альбома в Instagram.

Напомним, ранее “НеАнгелы“ использовали ненормативную лексику в новом треке “Заряжается“.

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