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О любви и ненависти: Группа "НеАнгелы" выпустила альбом "13"

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Слушай музыкальную новинку от Славы Каминской и Виктории Смеюхи - долгожданный альбом "13"!
О любви и ненависти: Группа "НеАнгелы" выпустила альбом "13"
О любви и ненависти: Группа "НеАнгелы" выпустила альбом "13"
instagram.com/neangely.official

Популярная украинская группа “НеАнгелы“ порадовала своих поклонников музыкальной новинкой. Слава Каминская и Виктория Смеюха представили новый альбом “13“.

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Релиз пластинки состоялся в полночь, 3 октября. В треклист альбома  вошли 13 композиций, в которых дуэт “НеАнгелы“ поведал истории о любви и ненависти, страсти и безразличии, нежности и грубости. 

“В новом альбоме мы не дадим вам СКУЧАТЬ. Мы участим УДАРЫ сердца, остановим ВРЕМЯ, словим ВОЛНУ вашей любви, ЗАРЯДИМ чувствами, НЕ ОТПУСТИМ ни на минуту и, наконец, разделим жизнь на ДО И ПОСЛЕ. Убедимся в том, что число “13“ приносит СЧАСТЬЕ?“, - прокомментировали артистки выход нового альбома в Instagram.

Напомним, ранее “НеАнгелы“ использовали ненормативную лексику в новом треке “Заряжается“.

 

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Теги: неАнгелы
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Источник: Ivonа bigmir)net

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