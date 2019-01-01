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"НеАнгелы" использовали ненормативную лексику в новом треке "Заряжается"

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Группа "НеАнгелы" випустила новую лирическую композицию "Заряжается".
"НеАнгелы" использовали ненормативную лексику в новом треке "Заряжается"
"НеАнгелы" использовали ненормативную лексику в новом треке "Заряжается"
instagram.com/neangely.official

Известная украинская группа “НеАнгелы порадовали своих поклонников новым хитом. Слава Каминская и Виктория Смеха представили первый сингл из нового альбома “13“, релиз которого состоится уже этой осенью.

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Премьера песни “Заряжается“ состоялась в полночь 20 сентября на Youtube-канале коллектива. Автором текста и музыки выступил Леонид Басович. Отметим, что это первый трек “НеАнгелов“, в которой используется ненормативная лексика. 

“Не ЗАРЯЖАЕТСЯ телефон - без зарядки, сердце - без любви, день - без утреннего кофе, вечеринка - без музыки, а наше сегодня - без долгожданной НЕАНГЕЛЬСКОЙ премьеры“, - говорится в описании к видео.

НеАнгелы “Заряжается“ - слушать онлайн:

Напомним, ранее группа “НеАнгелы“ презентовала лирическую песню “До и после“.

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Теги: неАнгелы
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Источник: Ivonа bigmir)net

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