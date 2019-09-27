Участница дуэта "НеАнгелы" записала коротенькое видео, которое очень понравилось фанатам .

"Копия Джоли": Эффектная Слава Каминская покорила Сеть сходством с супер-звездой instagram.com/babaslavka

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Участница дуэта НеАнгелы 35-летняя Слава Каминская, которая недавно напугала поклонников фото с опухшими губами, поразила Сеть внешним сходством с голливудской суперзвездой Анджелиной Джоли. Похожесть Славы и Джоли поклонники Каминской подметили на новом видео, которое певица добавила в Инстаграм. В кадре она в длинном блестящем платье исполняет на рояле “Собачий вальс“. Играя, звезда картинно забрасывает голову и отклоняется назад. Образ Славы дополнили длинные серьги и распущенные волосы с подобранными по бокам прядями.

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В комментариях фолловеры Славы отметили, что артистку на видео не отличить от Джоли - и это, пожалуй, тот случай, когда поклонники не просто льстят, а четко подмечают детали: из-за прически, манеры двигаться, да и благодаря образу целиком - Каминскую на видео, действительно, запросто можно принять за неподражаемую Анджелину.

Ранее мы писали, что Анджелина Джоли стала блондинкой для нового фильма.

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