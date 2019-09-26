"Вся в синяках?": Слава Каминская из НеАнгелы напугала поклонников
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Участница дуэта “НеАнгелы“ 35-летняя Слава Каминская, которая недавно пережила развод, напугала своих поклонников в Сети. В Инстаграм Слава выставила длинный пост о неудачных отношениях, которые терпят крах из-за того, что оба партнера видят придуманную “картинку“, а не реального человека.
Очень часто в начале отношений мы делаем одну и ту же ошибку: мы встречаемся - и быстренько создаем себе образ, картинку.
Мы еще не “пощупали“, не “потрогали“, еще не знаем, кто реально перед нами, но мы уже себе нарисовали, сформировали образ. Мы себе создали образ и теперь следуем этому образу.
Только этот человек не знает о вашем образе, и он следует своему образу, - написала Каминская.
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Каминская также отметила, что “очарование“ придуманным образом партнера - очень быстро проходит - потому стоит сразу смотреть реально на вещи.
А потом год-два мы начинаем пытаться затолкать тот живой объект в свои рамки, и не получается. Из этого начинаются многие конфликты.
Попробуйте с самого начала узнавать новый мир вместо того, чтобы создавать иллюзию, - написала певица.
Свой пост артистка дополнила свежим фото, которое тут же вызвало беспокойство поклонников - поскольку им показалоcm, что в кадре Слава - в синяках и опухшей губой.
Очень часто в начале отношений мы делаем одну и ту же ошибку: мы встречаемся - и быстренько создаем себе образ, картинку. Мы еще не «пощупали», не «потрогали», еще не знаем, кто реально перед нами, но мы уже себе нарисовали, сформировали образ. Мы себе создали образ и теперь следуем этому образу. Только этот человек не знает о вашем образе, и он следует своему образу. И вот здесь возникает конфликт. Мы пытаемся притянуть за уши то, чего нет в этом человеке. Мы придумываем что-то о нем и за «это» выходим замуж или женимся. За портрет, свою иллюзию, но никак не за этого мужчину или женщину, не за того, кто правда есть за этой картинкой. А потом год-два мы начинаем пытаться затолкать тот живой объект в свои рамки, и не получается. Из этого начинаются многие конфликты. Попробуйте с самого начала узнавать новый мир вместо того, чтобы создавать иллюзию. @irina_blonskaya 🙌
Читай также: “Наша счастливая семья!“: Супруга экс-холостяка умилила Сеть ярким фотоЭммм, с текстом полностью согласен, вот прям 💯%, но что с губой на фото?☻
- Синяк?
- Какаяяяяя❤️классная, тонкая и так круто с этими кудряшками и “печальными“ глазами.... Всё будет.... Верю....
- вообще не похожа на себя)
- Красивая,но губы Ужас!!!
- Человек написал пост. Люди высказываться по этому поводу. Ни кто не задавал вопрос, как она выглядит на этом снимке!!! Вы сами все такие красивые что-ли!? Можно остаться при своем мнении, и не высказывать его без набодности!
- Судя по Вашим с Эдгаром постам- ПОМИРИТЕСЬ И БУДЕТЕ ЖИТЬ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО.. 1000%❤️
- Только мне кажется, что Слава в синяках😮?
- Как будто синяк под глазом и губы набитые, - написали в Сети.
Однако, некоторые поклонники похвалили фото - и отметили, что Слава на нем очаровательна и очень сексуальна.
Ранее мы писали, что Слава Каминская намекнула на новый роман.
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