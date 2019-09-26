Певица разместила в соцсетях пост об отношениях и добавила свежее фото, которое показалось странным пользователям Сети.

"Вся в синяках?": Слава Каминская из НеАнгелы напугала поклонников ivona.bigmir.net

Читай также: “Расцвела“: Новые фото тренера Марины Боржемской вызвали восхищение в Сети

Участница дуэта “НеАнгелы“ 35-летняя Слава Каминская, которая недавно пережила развод, напугала своих поклонников в Сети. В Инстаграм Слава выставила длинный пост о неудачных отношениях, которые терпят крах из-за того, что оба партнера видят придуманную “картинку“, а не реального человека.

Очень часто в начале отношений мы делаем одну и ту же ошибку: мы встречаемся - и быстренько создаем себе образ, картинку.

Мы еще не “пощупали“, не “потрогали“, еще не знаем, кто реально перед нами, но мы уже себе нарисовали, сформировали образ. Мы себе создали образ и теперь следуем этому образу.

Только этот человек не знает о вашем образе, и он следует своему образу, - написала Каминская.

Читай также: Лобода посвятила пикантное фото таинственному возлюбленному

Каминская также отметила, что “очарование“ придуманным образом партнера - очень быстро проходит - потому стоит сразу смотреть реально на вещи.

А потом год-два мы начинаем пытаться затолкать тот живой объект в свои рамки, и не получается. Из этого начинаются многие конфликты.

Попробуйте с самого начала узнавать новый мир вместо того, чтобы создавать иллюзию, - написала певица.

Свой пост артистка дополнила свежим фото, которое тут же вызвало беспокойство поклонников - поскольку им показалоcm, что в кадре Слава - в синяках и опухшей губой.

Читай также: “Наша счастливая семья!“: Супруга экс-холостяка умилила Сеть ярким фото Эммм, с текстом полностью согласен, вот прям 💯%, но что с губой на фото?☻

Синяк?

Какаяяяяя❤️классная, тонкая и так круто с этими кудряшками и “печальными“ глазами.... Всё будет.... Верю....

вообще не похожа на себя)

Красивая,но губы Ужас!!!

Человек написал пост. Люди высказываться по этому поводу. Ни кто не задавал вопрос, как она выглядит на этом снимке!!! Вы сами все такие красивые что-ли!? Можно остаться при своем мнении, и не высказывать его без набодности!

Судя по Вашим с Эдгаром постам- ПОМИРИТЕСЬ И БУДЕТЕ ЖИТЬ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО.. 1000%❤️

Только мне кажется, что Слава в синяках😮?

Как будто синяк под глазом и губы набитые, - написали в Сети.

Однако, некоторые поклонники похвалили фото - и отметили, что Слава на нем очаровательна и очень сексуальна.

Ранее мы писали, что Слава Каминская намекнула на новый роман.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.