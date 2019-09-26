Лобода посвятила пикантное фото таинственному возлюбленному

Певица Светлана Лобода показала новый откровенный снимок в Instagram.

Скандальная украинская исполнительница, которая сейчас живет в России, Светлана Лобода (LOBODA) взбудоражила Сеть очередной откровенной фотографией.

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Так, на своей странице в Instagram 36-летняя звезда опубликовала черно-белый снимок, на котором оголила идеальный пресс и стройные ноги. На свежем кадре артистка позирует в короткой леопардовой блузке и нижнем белье.

К пикантной фотографии Лобода добавила лаконичную, но интригующую подпись. Звезда обратилась к неизвестному возлюбленному.

“🐺Тебе“, - подписала кадр Светлана.

Поклонники исполнительницы принялись активно комментировать ее новую публикацию. Многие засыпали Лободу комплиментами, а другие же пытались отгадать, кому посвящается кадр.

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“Очень очень красивая и милая, обожаю тебя“, “Самая классная. Просто нет слов. Люблю“, “Грешно быть такой идеальной. Шучу конечно вы прекрасны“, “Тропикана-женщина“, “Тебе - это Тиллю“, “хмм, я догадываюсь, кто именно этот волк)“, “И кто же этот таинственный незнакомец?“, “Слишком идеальная для этого мира“, “Нереально красивая!))“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Светлана Лобода выступила на свадьбе у Собчак и Богомолова.

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