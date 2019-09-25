Звездная тренер поделилась публикацией о пользе воды, а подписчики похвалили ее внешний вид.

"Расцвела": Новые фото тренера Марины Боржемской вызвали восхищение в Сети instagram.com/uzelkova.marina

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Звездная тренер проекта “Зважені та щасливі“ Марина Боржемская, похоже, хорошеет вместе со своими подопечными. Но если у участников шоу преображение заключается в сбрасывании лишних килограммов, то у Марины - в уверенности в своей женской привлекательности. Напомним, что в прошлом году Боржемская развелась со спортсменом Вячеславом Узелковым - и через некоторое время после расставания пары поклонники отметили, что Марина “раскрылась как женщина“. Новые фотосессии тренера неизменно собирают восторженные комментарии пользователей в Сети.

На этот раз восторг почитателей вызвало фото, которым Боржемская проиллюстрировала публикацию в Инстаграм о гидробалансе. Она позирует с бокалом воды, сидя на краешке дивана в коротких шортиках и белой майке. Боржемская кокетливо прищурила один глаз и отвела язык к краю губ.

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Подписчики отметили, что Марина очень красива и с каждым днем хорошеет еще больше. Часть же фолловеров написали, что не любят, когда тренер “кривляется“, а вот искренняя широкая улыбка - ей очень к лицу.

Ранее мы писали, что Марину Боржемскую заподозрили в романе с коллегой.

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