"Расцвела": Новые фото тренера Марины Боржемской вызвали восхищение в Сети
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Звездная тренер проекта “Зважені та щасливі“ Марина Боржемская, похоже, хорошеет вместе со своими подопечными. Но если у участников шоу преображение заключается в сбрасывании лишних килограммов, то у Марины - в уверенности в своей женской привлекательности. Напомним, что в прошлом году Боржемская развелась со спортсменом Вячеславом Узелковым - и через некоторое время после расставания пары поклонники отметили, что Марина “раскрылась как женщина“. Новые фотосессии тренера неизменно собирают восторженные комментарии пользователей в Сети.
На этот раз восторг почитателей вызвало фото, которым Боржемская проиллюстрировала публикацию в Инстаграм о гидробалансе. Она позирует с бокалом воды, сидя на краешке дивана в коротких шортиках и белой майке. Боржемская кокетливо прищурила один глаз и отвела язык к краю губ.
Большая часть нашего организма состоит из воды👇 - чем моложе человек, тем больше в нем воды (в эмбрионе - 97 %, в человеке среднего возраста уже - 65%), - в разных частях нашего организма разное соотношение воды: в коже, печени и мозгу - 70%, в мышцах, сердце, почках, легких и крови - до 80%, а в костях – не больше 20 %. . Из этого следует, что очень важно поддерживать водный баланс в организме 👆 плюс: 💦она увлажняет суставы, помогает переносить питательные вещества 💦природный антистресс (ведь обезвоживание = слабость и раздражительность) 💦увлажает нашу кожу( самое дешевле спасение от морщин😉 💦участвует в правильном пищеварении 💦поддерживает оптимальное давление внутри клеток 💦участвует в правильной работе мышц (особенно важно при физических нагрузках) 💦помогает выводить токсин. 🥛Сколько пить? В среднем, - 1,5 л. чистой негаризованной воды в день. Но, Вы знаете, что я за то, что все должно быть в меру! Смотрите всегда по своему самочувствию. Ваш организм - Ваш лучший друг и подсказчик💕 . А Вы придерживаетесь водного баланса? . #водныйбаланс #сколькопитьводы #инстажурнал #советыдляженщин #программапохудения #программапитания #21деньпохудения #боржемскаяхудеетвсех #боржемскаямарина #тренер #фитнестренер #качаемпопу
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Подписчики отметили, что Марина очень красива и с каждым днем хорошеет еще больше. Часть же фолловеров написали, что не любят, когда тренер “кривляется“, а вот искренняя широкая улыбка - ей очень к лицу.
Ранее мы писали, что Марину Боржемскую заподозрили в романе с коллегой.
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