Участница "НеАнгелы" заинтриговала подписчиков новой публикацией о "вчерашнем платье".

"Дома не ночует?": разведенную Славу Каминскую заподозрили в романе instagram.com/babaslavka

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Участница дуэта НеАнгелы яркая и провокационная Слава Каминская снова вызвала пересуды в Сети. Артистка, которая не так давно развелась с пластическим хирургом Эдгаром Каминским - случайно, а может и нарочно, намекнула поклонникам на возможный новый роман. В Инстаграм Слава добавила фото в длинном платье на запахе в сиреневую и бордовую клетку, поверх которого надела черную кожаную куртку. Образ дополнили массивные ботинки на высоком толстом каблуке и сумка-пакет.

А вот главной "изюминкой" публикации стала подпись к фото - Слава решила уточнить у подписчиков, носят ли они одну и ту же одежду два дня кряду.

Вы надеваете два дня подряд одно и то же платье ?🤔, - написала Каминская.

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Пост "хулиганки" Славы - вызвал шквал комментариев. Часть поклонников спокойно отнеслась к подобному вопросу - и прямо ответила, а вот самые "подозрительные" фолловеры решили, что звезда не ночевала дома - и сострили по этому поводу.

Никогда не надеваю, ночую же дома

В последнее время-да, и честно, это меня в итоге напрягает, чую, сука, как “годы берут свое“ 🙈35 через месяц😢😢😢

Конечно, иногда даже нет времени заехать домой переодеться 🙈🤪

Да, когда ночую не дома😂

Если оно шикарно то да👍🔥😘

Кошмар! Нет конечно! Вот три дня бывает 😂 Это когда пятница удалась 🔥

Почему бы и нет,иногда кажется что ты “недоносил вещь“😈😈

Ага! Если проснулась не дома😂🥂🤪

Такое носила бы не снимая👍 Очень удачный образ😘

Почему-то два дня подряд желания нет носить, а вот через день с радостью), - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Слава Каминская подралась с коллегой по дуэту за букет невесты.

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