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"Дома не ночует?": разведенную Славу Каминскую заподозрили в романе

Комментариев: 1
Участница "НеАнгелы" заинтриговала подписчиков новой публикацией о "вчерашнем платье".

"Дома не ночует?": разведенную Славу Каминскую заподозрили в романе
instagram.com/babaslavka

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Участница дуэта НеАнгелы яркая и провокационная Слава Каминская снова вызвала пересуды в Сети. Артистка, которая не так давно развелась с пластическим хирургом Эдгаром Каминским - случайно, а может и нарочно, намекнула поклонникам на возможный новый роман. В Инстаграм Слава добавила фото в длинном платье на запахе в сиреневую и бордовую клетку, поверх которого надела черную кожаную куртку. Образ дополнили массивные ботинки на высоком толстом каблуке и сумка-пакет.

А вот главной "изюминкой" публикации стала подпись к фото - Слава решила уточнить у подписчиков, носят ли они одну и ту же одежду два дня кряду.

Вы надеваете два дня подряд одно и то же платье ?🤔, - написала Каминская.

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Пост "хулиганки" Славы - вызвал шквал комментариев. Часть поклонников спокойно отнеслась к подобному вопросу - и прямо ответила, а вот самые "подозрительные" фолловеры решили, что звезда не ночевала дома - и сострили по этому поводу.

  • Никогда не надеваю, ночую же дома
  • В последнее время-да, и честно, это меня в итоге напрягает, чую, сука, как “годы берут свое“ 🙈35 через месяц😢😢😢
  • Конечно, иногда даже нет времени заехать домой переодеться 🙈🤪
  • Да, когда ночую не дома😂
  • Если оно шикарно то да👍🔥😘
  • Кошмар! Нет конечно! Вот три дня бывает 😂 Это когда пятница удалась 🔥
  • Почему бы и нет,иногда кажется что ты “недоносил вещь“😈😈
  • Ага! Если проснулась не дома😂🥂🤪
  • Такое носила бы не снимая👍 Очень удачный образ😘
  • Почему-то два дня подряд желания нет носить, а вот через день с радостью), - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Слава Каминская подралась с коллегой по дуэту за букет невесты.

 

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Теги: Слава Каминская, платье, роман
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
!  (аноним)  25.09.2019, 15:01
Оценка:  0
!
позажырались ! ^) а если у человека ВСЕГО ОДНО ПЛАТЬЕ - с нашими то зарплатами, но нормальная натуральная ткань !!! ух какие все балованные , ну ведь не всем подходит линолеумная пластмасса из H*M
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