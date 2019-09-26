Александра Черкасова поделилась кадром с мужем и детьми.

"Наша счастливая семья!": Супруга экс-холостяка умилила Сеть ярким фото instagram.com/__cherkasova__aleksandra__

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Супруга экс-участника шоу “Холостяк“ Дмитрия Черкасова, которая недавно растрогала Сеть сообщением о выкидыше, поделилась ярким снимком своей семьи. В Инстаграм Александра Черкасова добавила летнее фото, на котором они позируют с мужем и двумя детьми. Супруги сидят на полу в легких нарядах, сынишка пары сидит у отца на плечах и тянется к маме для поцелуя, а младшую дочь Александра держит на руках, крепко прижимая к себе. В описании к фото Саша перечислила также домашних питомцев, которые являются частью семьи.

Наша Счастливая семья ❤ У нас двое прекрасных деток, Доберман Викинг, Тойчик Шаня и малышка Черри) Расскажите о себе❤ Очень хочу познакомиться со своей аудиторией❤, - написала Александра.

Подписчики умилились ярким снимком и отметили в комментариях, что у Саши и Димы - прекрасная семья, и что “они большие молодцы“.

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