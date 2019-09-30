Артистка прогулялась в стильном образе по улицам Парижа и отметила, что она влюблена.

"Новый спутник?": Ани Лорак засветилась в Париже в компании эффектного мужчины instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, заинтриговала поклонников свежими фото из Парижа. В Инстаграм артистка добавила несколько снимков, на которых, помимо прочего, появилась в компании очень высокого блондина, приобнимающего Лорак за талию. Для прогулки по столице Франции певица выбрала стильный наряд, состоящий из темных брюк и пиджака овер-сайз и клетчатого топа. Из обуви Лорак предпочла массивные ботинки на объемной платформе со шнуровкой. Образ дополнили украшение на шее и волосы, собранные в хвост, из которого выбились несколько прядей.

Париж. Любовь. Мир, - написала артистка.

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Поклонники Лорак оставили множество комментариев к фото, уточнив, кто этот статный мужчина, который позировал с артисткой. Также поклонники поинтересовались, где в это время был бойфренд Лорак, саунд-продюсер Егор Глеб.

Это кто такой на третьей фотке , бесконечный ?😳, - уточнили в Сети.

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Кроме персоны неизвестного мужчины - внимание подписчиков привлек и стильный наряд Лорак. Кроме восторженных фолловеров - нашлись и те, кто назвал аутфит артистки совершенно безвкусным.

Срочно к стилисту, что за несуразица,а не шмот!!! на Ани не похоже, и не надо мне тут коментить!!!😂

Красивая, стильная, гламурная и на себя не похожая, на куклу живую больше похожа эти вещи ей совсем не к лицу

Мне не нравится! Я против перевоплощений в мужика! Мы женщины красавицы. Считаю и убеждена в том что платье а не смокинг украшает женское тело. Так было всегда, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак раскритиковали за фото с бойфрендом.

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