Певица выставила фото после концерта с розами от поклонников.

"Вы шикарны": Слава Каминская очаровала Сеть снимком с огромным букетом instagram.com/babaslavka/

Читай также: “Такие яркие“: Слава Каминская умилила Сеть фото с подросшими детьми

Участнице группы “НеАнгелы“ Славе Каминской статус вновь свободной женщины, похоже, действительно к лицу. Каждое свежее фото артистки, которая не так давно пережила развод, собирает все больше комплиментов в Сети. Так, новый снимок Славы, который она добавила в Инстаграм, вызвал настоящий фурор среди ее подписчиков. Судя по всему, певица продолжает экспериментировать с сексуальными но не пошлыми образами.

В кадре Слава появилась в брючном костюме морковного цвета, под который надела короткий серебристый корсет. Образ дополнили ярко-оранжевая помада и прическа “мальвинка“. Каминская позирует после концерта в Сумах - с огромным букетом роз, которые гармонируют с ее ярким нарядом.

В посте Слава призналась, что очень нервничала перед концертом - поскольку новые песни группы - она переживает как личную историю.

Спасибо огромное !!! Вы даже представить не можете, как я волновалась ! Слишком много песен, которые являются зеркалом моего отражения! Вы самые лучшие! Первый блин оказался очень вкусным и это ваша заслуга, Сумы❤️, - написала Слава.

Подписчики Славы засыпали ее комплиментами, назвав “очаровательной“, “яркой“ и “мега сексуальной“.

Вы шикарны, - написали в комментариях.

Ранее мы писали, что Слава Каминская засыпала Сеть откровенными фото.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.