Самия заверила, что анкета на сайте эскорт-услуг сфабрикована и что ее шантажируют .

"Страдаю из-за клеветы": Девушка экс-супруга Лорак рассказала об анкете на сайте 18+ instagram.com/stories/muratnalca

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Девушка экс-мужа певицы Ани Лорак турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу Самия, с которой он отдыхает на курорте в Испании, и которую накануне заподозрили в проституции, призналась, что ее шантажируют с помощью поддельной анкеты на сайте “для взрослых“. Об этом Самия Ахметова рассказала в комментарии ТСН.

Девушка отметила, что ее откровенные фото, размещенные на сайтах “18+“, скриншоты которых распространяются в Сети - являются ничем иным, как оружием в руках недоброжелателей. По словам Самии, у нее вымогают деньги - в обмен на удаление фото.

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Девушка рассказала, что обращалась с официальным заявлением на сайты “эскорт-услуг“, на которых “всплыли“ ее фотографии, однако они ответили, что у них нет ее анкеты. Само наличие откровенных фото Самия объясняет тем, что работала моделью белья.

Я раньше работала фитнес-моделью, моделью нижнего белья, но мои фото украденные с моего личного iCloud и Instagram. Меня шантажируют, требуют деньги, я отказала, поэтому они начали специально скомпрометировать под эскорт-сайт. Я никогда таким не занималась. Я обращалась с официальным заявлением на эти сайты, и мне дали ответ, что моих фото там нет. Это чья-то злая шутка. Специально сделано недоброжелателями“, - сказала девушка Мурата.

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Самия призналась, что очень страдает из-за клеветы, особенно острой в связи с вниманием к ее возлюбленному - экс-супругу Ани Лорак.

Я очень сильно сейчас страдаю из-за клеветы. Я этого не заслуживаю. Я думаю, что это связано с моими отношениями. У Мурата очень много недоброжелателей и, пожалуй, у меня тоже. Он известный человек, поэтому я страдаю, - поделилась Самия.

Ранее мы писали, что Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу выставили похожие фото с дочерью.