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Лорак позировала для глянца и рассказала о личной жизни - поклонники недовольны

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Артистка добавила в соцсети обложку журнала со своим фото и анонсировала выход интервью.

Лорак позировала для глянца и рассказала о личной жизни - поклонники недовольны
Лорак позировала для глянца и рассказала о личной жизни - поклонники недовольны
ivona.bigmir.net

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Певица Ани Лорак в последнее время пользуется повышенным вниманием публики - в фокусе оказывается как творчество, так и личная жизнь Лорак, которая недавно закрутила роман с молодым саунд-продюсером Егором Глебом. Не обходится и без критики - в частности пользователи Сети часто упрекают певицу в злоупотреблении уколами красоты и излишней обработкой фото. Новую волну критики в Сети вызвал снимок артистки для обложки журнала ОК, который звезда показала в своем Инстаграм. Лорак позирует в блестящем синем платье с волосами, расчесанными на прямой пробор. На страничке глянца также отметили, что в номере выйдет интервью с Лорак, в котором она честно рассказала о личной жизни.

Новый номер в продаже уже с сегодняшнего дня! Внутри: Интервью главного редактора журнала ОК! @vadim_vernik с @anilorak, где она впервые рассказала о том, что на самом деле происходит в ее личной жизни, - подписали на странице глянца.

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Подписчики Лорак неоднозначно отреагировали на фото артистки для глянца - части фолловеров оно понравилось, однако многие поклонники остались недовольны и отметили, что снимок “слишком обработан фоторедактором“ и “от Лорак на нем остались одни родинки“.

  • Как она ужасно выглядит, что она с собой сделала только...
  • Господи во что ты себя превращаешь?
  • перекачаная
  • Она совсем на себя уже не похожа ....
  • Без макияжа вам намного лучше😂❤️
  • Фото ужасное. Жаль, это же обложка
  • Неудачное фото 😫🤦‍♀️
  • Фотографу оторвать руки!!, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак станцевала на сцене в купальнике. 

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Теги: Ани Лорак, наряды ани Лорак, журнал, глянец, критика
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Источник: ivona.bigmir.net

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