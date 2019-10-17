Ани Лорак впервые рассказала, как начался ее роман с бывшим TAYANNA

Певица разоткровенничалась о личной жизни.

Украинская певица Ани Лорак, которая недавно украсила обложку журнала, решила откровенно рассказать о личной жизни. Артистка впервые призналась, как начался ее роман с 26-летним саунд-продюсером Егором Глебом и планирует ли она выходить замуж.

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Так, роман Ани Лорак с бывшим мужем TAYANNA начался с дружбы, пишет журнал ОК! Однако после развода певицы между Лорак и Егором Глебом вспыхнули чувства, поэтому их сотрудничество продолжилось романтическими отношениями.

Это была просто дружба и общение двух душ, просто понимание и поддержка, увлечения, уважение и любовь – в общем, все то, что должен получать женщина от мужчины, - признается Ани Лорак.

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Каролина отметила, что с первой встречи почувствовала симпатию к Егору.

Если быть откровенной, случилось эту в первую нашу встречу в Киеве. Помню это ощущение — я просто встретила человека, он что-то мне показывал, какую-то музыку и просто сказал так: „Тебе не надо переживать, этот вопрос я закрою“. Это касалось музыки, но эта поддержка была для меня очень важна, - вспоминает певица.

При этом, замуж Каролина снова не собирается. После неудачного семейного опыта звезда разочаровалась в браке.

Я больше не верю в замужество. Не верю в то, что это что-то дает. Вне брака мы дорожим друг другом, в воздухе витает такое: „Не могу обидеть, потому что не дай бог, я тебя потеряю“. Есть постоянное желание как-то удивлять, радовать, завоевывать человека. А когда уже все понятно, все официально, ты уже такой: ну есть и есть, - считает артистка.

Недавно Ани Лорак поразила поклонников откровенным нарядом в новом клипе.

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