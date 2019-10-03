Певица выставила в соцсети кадры со съемок яркой видеоработы.

Много кружева и постельного белья: MARUV заинтриговала кадрами нового клипа instagram.com/maruvofficial/

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Украинская исполнительница Анна Корсун (MARUV), которая недавно покинула проект “Танцы со звездами“ и прокомментировала свой вылет, приступила к съемкам нового клипа. Об этом артистка сообщила в своих Инста-сториз, добавив несколько ярких кадров.

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По фото можно сделать вывод, что клип будет ярким и провокационным - абсолютно в стиле MARUV. Артистка появится в нем в белом кружевном комбинезоне, надетом поверх откровенного черного белья.

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Также в клипе будут присутствовать весьма оригинальные декорации - луг с ярко-красной травой, посреди которого установлен деревянный стол. Кроме того, в клипе появятся белые простыни, которые сушатся на веревках - посреди того же поля.

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Напомним, что в предыдущем клипе MARUV появилась в образе необычной гейши - латексный наряд артистки дополнили узнаваемые детали восточной культуры. В кадре певица вместе со своей подтанцовкой устроила небольшую “эротическую“ провокацию с помощью экзотических фруктов.

Ранее мы писали, что в проекте “Танцы со звездами“ участники поменяются партнерами.

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