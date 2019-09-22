Артистка заявила, что устала и тратила слишком много времени на подготовку к шоу.

"Я рада": MARUV прокомментировала свой вылет из "Танцев со звездами" instagram.com/maruvofficial/

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Певица Анна Корсун (MARUV), которая покинула проект “Танцы со звездами“ после пятого эфира, обратилась к поклонникам и поблагодарила их за поддержку. Видео артистка опубликовала в Инста-сториз. Кроме слов благодарности певица неожиданно отметила, что рада тому, что проект для нее закончился, поскольку устала и хочет продолжить отложенные дела.

Друзья, спасибо всем, кто меня поддерживал, кто голосовал, я вас так люблю, мне так приятно. Но я прошу вас не расстраиваться, потому что я очень рада, я так устала, этот месяц был очень тяжелым. У меня не было ни одного выходного, я почти не спала. я иду счастливой, потому что наконец-то я займусь делами с альбомом и сделаю свою арт-выставку, - сказала артистка.

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Напомним, что Анна Корсун танцевала в проекте с хореографом Евгением Дмитриенко (JAY). Первые выступления пары удостоились похвал жюри, а по мнению телезрителей MARUV была одной из главных фавориток шоу. В пятом выпуске пара MARUV и JAY набрала наименьшее количество баллов и покинула проект.

Ранее мы писали, что MARUV ответила на неудобные вопросы в прямом эфире российского радио.

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