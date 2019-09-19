Звезда "Крепостной" Катерина Ковальчук рассказала о самых опасных сценах

Актриса Катерина Ковальчук в спецпроекте программы Вікна-новини рассказала самые запоминающееся моменты со съемок "Крепостной".

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“Вікна-новини“ на СТБ продолжают рассказывать о звездах культового сериала “Крепостная“. Очередная серия спецпроекта посвящена исполнительнице главной роли костюмированной драмы – Катерине Ковальчук, сыгравшей крепостную Китти. Корреспонденту Артему Сорокину актриса рассказала, почему плакала в перерывах между съемками, об отношениях с Ксенией Мишиной и Алексеем Яровенко, а также значимости “Крепостной“ в ее жизни.

“Я прочитала о Катерине – 18 лет, умна, красива. И сразу поняла, что это моя роль. Я просто всегда мечтала об историческом фильме, еще и в главной роли“, – признается актриса.

Именно на роль Кати Вербицкой, или Китти, был самый большой и длительный кастинг. Режиссер-постановщик сериала Максим Литвинов отмечает, что пробовалось около 300 девушек. Главной героиней должна была стать та, в которую могли бы влюбиться все: и простой кузнец, и рыцарь на белом коне, и бездушный молодой паныч.

пресс-служба

“Мы точно знали, что не хотим однозначную красотку, – рассказывает креативный продюсер “Крепостной“ Тала Пристаецкая. – Катя берет шармом. Ты вот когда начинаешь с ней общаться, в какой-то момент тебе кажется, что она – самая красивая девушка, которую ты видел“.

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В сериале много красоты, любви и не меньше – присущей тем временам жестокости. Когда Катя Ковальчук шла на кастинг – и представить не могла, сколько жутких испытаний для нее приготовили создатели “Крепостной“.

“Меня спрашивали, или я не садистка и не училась ли у Ганнибала Лектера – за что я так с Катей? У нас на площадке ребята говорили: “Слушай, ну она в огне не горит, в воде не тонет. Вот это женщина! Вот это кремень“, – рассказывает креативный продюсер сериала.

Сама Катя признается: “Я между дублями вообще всех ненавидела иногда. Все время тебя обижают, все время ты плачешь. Одно время так устала, что я прямо говорила: не подходите ко мне“.

пресс-служба

Утешает на экране и вытирает слезы в жизни, в перерывах между изнурительными сценами, зареванную Катю Ковальчук никто иной как Олеся Жураковская.

“Катя – потрясающий партнер. В какой-то момент очень устаешь и эмоции черпать уже неоткуда, то Катюнечка… Мне достаточно было просто посмотреть на нее и все“, – говорит актриса.

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Близким человеком для Кати стала и Ксения Мишина, сыгравшая жестокую помещицу Лидию Шефер. Враги по сценарию, как часто бывает, за кадром – дружат. Дружба крепла с каждым съемочным днем, а общие сцены становились все жестче, вспоминают актрисы.

“Это все настолько реально было и настолько ужасно. Вырыли могилу, Катю по-настоящему закапывали, ей давалось определенное время не дышать... Это было очень страшно. Я стояла и думала: “Боже, каково ей там“, – вспоминает Ксения Мишина.

“Да, и говорила: “Закапывайте, закапывайте“, – смеясь, добавила Катерина Ковальчук.

пресс-служба

Еще одной опасной сценой для Кати стала сцена верхом на коне. И хоть за время съемок актриса стала умелой наездницей, однажды ситуация вышла из-под контроля. Животное спонтанно побежало галопом. А актрисе не удавалось его остановить. Но, к счастью, все закончилось удачно.

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Вопрос, который волнует поклонников сериала “Крепостная“ – есть ли симпатия между актёрами Катериной Ковальчук и Алексеем Яровенко в жизни.

“Лешка очень хороший. Он женат. Даже если бы я захотела с ним как-то позаигрывать – на него не срабатывают мои чары“, – улыбаясь, признается Катя.

пресс-служба

А есть ли надежда у зрителей на то, что крепостная Китти наконец-то будет счастливой с мужчиной, которого любит, станет известно уже сегодня.

Сериал “Крепостная“ для Кати Ковальчук – нечто сокровенное: “Ой, сейчас расплачусь. Мы прожили год, это прямо целая жизнь. Большой след в сердце и в душе. Я люблю эту историю“.

пресс-служба

Смотрите “Крепостную“ сегодня с 21:00, а сразу после – спецпроект, посвященный сериалу, в программе “Вікна-новини“ на СТБ.

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