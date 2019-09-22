"Танці з зірками 2019": Кто покинул шоу в пятом эфире
В воскресенье, 22 сентября, состоялся пятый прямой эфир популярного украинского проекта “Танці з зірками 2019“.
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Наименьшее количество баллов от судей шоу “Танці з зірками 2019“ и зрителей получили пары Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Дзидзьо и Яна Цибульская, MARUV и JAY, попав в зону риска.
Последнее место заняла пара № 14 MARUV и JAY. Именно они покинули шоу “Танці з зірками 2019“ в пятом выпуске.
Остальные участники продолжат борьбу за суперкубок проекта в следующем прямом эфире в воскресенье, 28 сентября.
Видео выступления MARUV и JAY в пятом эфире шоу “Танці з зірками 2019“ от 22.09.2019:
Посмотреть пятый выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.
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