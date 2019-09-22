"Танці з зірками 2019": смотреть онлайн пятый выпуск

22 сентября Даниель Салем станцевал вальс о встрече после разлуки, а Виктории Булитко посвятила контемпорари погибшей актрисе Марине Поплавской.

"Танці з зірками 2019": где и когда посмотреть онлайн пятый выпуск instagram.com/tanci1plus1

В воскресенье, 22 сентября, состоялся самый трогательный эфир третьего обновленного сезона “Танців з зірками“, который прошел под темой “Год, который изменил мою жизнь“. Звезды откровенно рассказалио событиях, которые стали для них переломными, и посвятили свои номера близким людям. Ведущей балкона в пятом прямом эфире стала телеведущая Надежда Матвеева, которая покинула проект на прошлой неделе. Посмотреть онлайн новый выпуск шоу также можно будет на нашем сайте Ivona.

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Первыми на паркет вышли Даниель Салем и Юлия Сахневич. Они подняли в своем выступлении тему разлуки с близкими. Телеведущий с ливанскими корнями впервые рассказал, как был отправлен в точку боевых действий в Ливане. Однажды, когда он разговаривал по телефону со своей будущей женой, раздался оглушительный взрыв, и связь прервалась. Девушка несколько недель думала, что Салем погиб, пока он не вернулся в Украину и не разыскал возлюбленную. Именно о такой долгожданной встрече после тяжелой разлуки пара станцевала венский вальс.

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева исполнили народное диско под хит Верки Сердючки. Владимир рассказал, что 2017 год изменил его жизнь. Именно тогда он стал ведущим международного песенного конкурса “Евровидение“.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар посвятили контемпорари подруге и коллеге Вики – актрисе Марине Поплавской, которая в прошлом году погибла в автокатастрофе. Пара через танец передала, как важно ценить время с близкими людьми и рассказала о годе знакомства Виктории с Мариной Поплавской.

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Анна Ризатдинова и Александр Прохоров станцевали фьюжн. Свой танец гимнастка посвятила всем украинским спортсменам и пожелала, чтобы в нашей стране стало больше олимпийских чемпионов.

Дзидзьо и Яна Цибульская исполнили квикстеп под хит “Я и Сара“. Певец вспомним о начале своего пути в украинском шоу-бизе.

Актер Алексей Яровенко и Алена Шоптенко показали на паркете фристайл под хит Paulo Nutinu “Iron sky“ и рассказали в танце о взрыве на Чернобыльской АЭС.

Ксения Мишина и Женя Кот станцевали хип-хоп под трек MONATIK “Моим“. Ксения откровенно рассказала о том, как после расставания с мужем она осталась одна с маленьким ребенком на руках, и через какие испытания ей пришлось пройти, чтобы после всего вновь вернуться в актерскую профессию.

Елена Кравец и Максим Леонов станцевали проникновенное танго под песню Аллы Пугачевой “Так же как все“, с помощью которого Лена передала всю сложность работы в мужском коллективе студии “Квартал 95“.

Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина взорвали паркет зажигательным танцем ча-ча-ча. Актер признался, что самое сногсшибательное событие в его жизни произошло в этом году - и это участие в “Танцях з зірками“.

Ведущая “Сніданка з 1+1“ Людмила Барбир и ее партнер Дмитрий Жук станцевали фокстрот под песню Джамалы “Шлях додому“. Пара посвятила свое выступление людям, которые борются с тяжелыми заболеваниями.

MARUV и JAY исполнили. Певица станцевала под хит “Drunk Groove“, с которого началась ее звездная карьера.

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В конце вечера телезрителей ждал сюрприз - выступление участников “Евровидения-2015“, итальянского трио Il Volo.

Лучшим выступлением пятого эфира стал венский вальс Даниеля Салема и Юлии Сахневич. Члены жури поставили паре 28 баллов.

Результаты пятого выпуска “Танці з зірками 2019“:

По голосованию зрителей и жури шоу покинула пара № 14. Таким образом 11 место в проекте “Танці з зірками“ заняли MARUV и JAY.

Посмотреть предыдущий четвертый выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

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