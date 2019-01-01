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Редкое фото: Тина Кароль показала свою маму

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Певица Тина Кароль поздравила маму с юбилеем.
Редкое фото: Тина Кароль показала свою маму
Редкое фото: Тина Кароль показала свою маму
instagram.com/tina_karol

Известная украинская исполнительница и ведущая проекта “Танці з зірками 2019“ Тина Кароль показала редкую фотографию своего самого близкого человека. Артистка опубликовала в Сети снимок своей мамы.

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Так на своей странице в Instagram в разделе Stories певица разместила свежий кадр Светланы Андреевны по случаю ее юбилея. Тина сообщила, что в четверг, 19 сентября, ее мама отпраздновала 60-й день рождения.

На снимке именинница с короткой стрижкой запечатлена в розовом платье с жемчужинами и цветами и черной кофте. На лице у нее праздничным макияж.

“Ти сьогодні надзвичайно красива. З днем народження, мамо!, - подписала снимок Тина Кароль.

Мама Тины Кароль
Мама Тины Кароль
Скриншот

Напомним, ранее вышел фильм “Бывшие“ с Тиной Кароль в главной роли.

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Теги: Тина Кароль
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Источник: Ivonа bigmir)net

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