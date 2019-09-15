"Танці з зірками 2019": смотреть четвертый выпуск онлайн

Узнайте, где можно посмотреть четвертый выпуск популярного шоу "Танці з зірками 2019".

"Танці з зірками 2019": где и когда смотреть четвертый выпуск онлайн instagram.com/tanci1plus1

В воскресенье, 15 сентября, в 21:00 на телеканале “1+1“ телезрители увидели четвертый эфир популярного проекта “Танці з зірками 2019“. Посмотреть онлайн новый выпуск шоу также можно на нашем сайте Ivona.

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В четвертом прямом эфире “Танців з зірками 2019“, тема которого “Вечер любви“, состоялась яркая свадебная церемония судьи шоу, прима-балерины Екатерины Кухар и ее возлюбленного Александра Стоянова.

К ведущим проекта Юрию Горбунову и Тине Кароль присоединилась финалистка прошлогоднего сезона “Танців з зірками“ Леся Никитюк. Она встречала 12 оставшихся пар на балконе и предлагала им принять участие в свадебных конкурсах.

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Кроме того, в этот вечер к судейское кресло “Танців з зірками 2019“ вернулся еще и украинский певец Дмитрий Монатик.

Первыми на паркет вышли Людмила Барбир и Дмитрий Жук. Они посвятили свой откровенный фристайл всем молодым мамочкам.

Даниэль Салем и Юлия Сахневич подарили зрителям провокационную сальсу.

Надежда Матвеева и Валерий Шохин станцевали чувственный фокстрот под известный хит Пугачевой.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар в этом эфире исполнили страстное танго.

Алексей Яровенко и Алена Шоптенко посвятили танго настоящим мужчинам, которые во всем поддерживают своих возлюбленных.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров покорили всех судей исполнением страстной румбы.

После выступлений половины участников “Танців з зірками 2019“ Александр Стоянов рассказал его историю любви с Екатериной Кухар и исполнил для нее танец

Дзидзьо и Яна Цибульская станцевали джайф под Верку Сердючку и показали, как будет выглядеть третий день свадьбы Кухар и Стоянова.

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева исполнили “подводный“ поп-фристайл.

Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина зажгли на паркете под трек Оли Поляковой. Поддержать актера пришел певец Серега, который покинул проект на прошлой неделе.

Елена Кравец и Масим Леонов посвятили свой танец людям с ограниченными возможностями.

Ксения Мишина и Женя Кот показали украинские традиции в венском вальсе.

MARUV и JAY подарили зрителям пасодобль в стиле девяностых.

Лучшим выступлением четвертого эфира стала горячая румба Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова. Члены жури поставили паре 40 баллов.

Результаты четвертого выпуска “Танці з зірками 2019“:

Отметим, что после выступлений всех участников молодожены Екатерина Кухар и Александр Стоянов исполнили свой первый свадебный танец.

Последнее место по голосованию зрителей заняла пара№9. Таким образом третьими проект “Танці з зірками“ покинули Надежда Матвеева и Валерий Шохин.

Посмотреть предыдущий третий выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.