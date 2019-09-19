Елена Кравец удивила откровенным признанием о "Танцях з зірками 2019"

Елена Кравец призналась, что после тренировок на "Танцях з зірками 2019" стала много есть.

Звезда студии “Квартал 95”, украинская актриса Елена Кравец поделилась неожиданными фактами о своем участии в популярном проекте канала 1+1 “Танці з зірками“.

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На официальной странице “95 квартала“ в Instagram появилось видео, в котором Кравец рассказала об отношениям со своим партнером, о тренировках и новом танце.

Так, в ролике Елена заявила, что ей очень повезло с партнером Максимом Леновим. Звезда призналась, что он учите ее не только танцевать, но и доверять.

“Реально, мне с ним повезло. Во-первых, он меня многому учит, как партнер в танце. Во-вторых, он учит меня фокусироваться на том, что я делаю, быть самостоятельно и самое главное – доверять”, - рассказала Кравец.

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Актриса “Квартала 95“ призналась, что в прошлом эфире она и Макс переоценили свои возможности и взяли сложный номер. По словам артистки, в новом выпуске они не будут прыгать выше головы и исполнят тот танец, который им под силу.

“Только после третьего эфира я сделала вывод, что прыгать выше головы не стоит, пока ты не научился крепко стоять на ногах. Раньше мы брали достаточно тяжелые танцы, а для меня это было очень сложно, ведь я никогда практически не танцевала. В прошлый раз мы переоценили свои возможности. В этот раз такого не будет”, - поделилась Елена.

Кроме того, звезда рассказала немного о предстоящем выступлении на паркете “Танців з зірками 2019“.

“Следующий танец — другой. Там есть хореография, но она не тяжелая мне, не требует от меня нервов и порванных вен. Я делаю все как могу, вытягиваю пальчики, слежу за ними. В этот раз тяжелых элементов мы не используем, и, все-таки, получилось очень классно”.

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Также Елена Кравец сделала неожиданное заявление о тренировках. Оказывается, что после тренировок она стала больше есть, чем до участия в проекте.

“Вы просто не знаете, ребята, как я ем. Мне кажется, что я сейчас съедаю такую порцию, как мой папа, когда он был в расцвете сил, а он у меня крепкий мужчина. Думаю, что мы с вами втроем наелись бы, а это я съедаю одна. Вы понимаете, просто жреш, жреш и ничего – никаких диет”.

Напомним, ранее в Сети опубликовали редкие кадры со свадьбы Елены Кравец.

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