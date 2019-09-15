Бывшая судья "МастерШефа" Татьяна Литвинова стала декоратором свадебного торта для Екатерины Кухар и Александра Стоянова.

Татьяна Литвинова показала, чем угощали на свадьбе Кухар и Стоянова instagram.com/sweet_events_tl

В воскресенье, 15 сентября, вышел четвертый выпуск популярного проекта “Танці з зірками 2019“. В прямом эфире шоу состоялась яркая свадебная церемония судьи шоу, прима-балерины Екатерины Кухар и ее возлюбленного Александра Стоянова.

Читай также: “Танці з зірками 2019“: Кто покинул шоу в четвертом эфире

После окончания эфира молодожены устроили вечеринку за кулисами “Танці з зірками“. И как выяснилось угощениями для гостей занималась бывшая судья кулинарного шоу “МастерШеф“ Татьяна Литвинова.

Так, на своей странице в Instagram Татьяна опубликовала несколько снимков, на которых в деталях можно рассмотреть десерты свадебного стола. Для Кухар и Стоянова Литвинова создала трехшаровый белый торт с белыми цветами. Также на столам можно увидеть шоколадные пирожные, украшенные звездочками.

Кроме того, Татьяна и ее кулинарный проект Sweet Events подготовили для участников “Танців з зірками 2019“ именные тарталетки. Так, для девушек создали сладости с малиной, а для мужчин - шоколадные.

Посмотреть четвертый выпуск проекта “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.​