Татьяна Литвинова показала, чем угощали на свадьбе Кухар и Стоянова
В воскресенье, 15 сентября, вышел четвертый выпуск популярного проекта “Танці з зірками 2019“. В прямом эфире шоу состоялась яркая свадебная церемония судьи шоу, прима-балерины Екатерины Кухар и ее возлюбленного Александра Стоянова.
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После окончания эфира молодожены устроили вечеринку за кулисами “Танці з зірками“. И как выяснилось угощениями для гостей занималась бывшая судья кулинарного шоу “МастерШеф“ Татьяна Литвинова.
Так, на своей странице в Instagram Татьяна опубликовала несколько снимков, на которых в деталях можно рассмотреть десерты свадебного стола. Для Кухар и Стоянова Литвинова создала трехшаровый белый торт с белыми цветами. Также на столам можно увидеть шоколадные пирожные, украшенные звездочками.
Кроме того, Татьяна и ее кулинарный проект Sweet Events подготовили для участников “Танців з зірками 2019“ именные тарталетки. Так, для девушек создали сладости с малиной, а для мужчин - шоколадные.
У нас сегодня все необычно! ✨✨✨ Сегодня мы работаем для @ekaterinakukhar_official и @stoianov_aleksandr потому что любовь 💖 потому что Свадьба 👰 🎩 на @1plus1_ua в прямом эфире. Мы @sweet_events_tl ✨✨✨сделали торт и именные тарталетки для всех своих ( читайте имена на фото) И я с радостью обняла и прижала к сердцу любимую @nadezhda_matveeva_nadya. Она такая умничка сегодня, правда же? Сегодня очень красивый эфир, глаз не оторвать, скажите?)))
Посмотреть четвертый выпуск проекта “Танці з зірками 2019“ можно здесь.
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