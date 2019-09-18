Артистка дала незапланированный концерт в метрополитене, на который собралось много зрителей.

"Мне понравилось": MARUV пела и плясала в московском метро - фото instagram.com/maruvofficial/

Читай также: Елена Кравец удивила откровенным признанием о “Танцях з зірками 2019“

Эпатажная украинская певица MARUV, которая во время нацотбора на Евровидение не смогла внятно ответить на вопрос, будет ли она отказываться от гастролей в государстве-агрессоре - РФ - на днях выступила в московском метро. Фото акустического концерта появились на странице звезды в Инстаграм, а в подписи артистка объяснила, что такой необычный формат выступления ей предложил российский журнал. Также MARUV отметила, что на необычный концерт пришло много людей - и что выступать в метро ей понравилось.

Сегодня я пела в метро. Это был такой захватывающий опыт для меня. Мне очень понравилось 😍😍😍 Спасибо @glamour_russia Magazine за это 🙌💋, - написала артистка.

Читай также: “Советую читать романы“: Екатерина Кухар назвала любимые книги

К слову, на днях MARUV дала провокационное интервью одной из российских радиостанций. И все-то певица успевает - и в “Танцах со звездами“ участвовать - и в Москве попеть-поплясать. К слову, для выступления в метро - артистка выбрала уже “опробованный“ на танцах “гетто стиль“. Она дополнила ярко-салатовое платье - леопардовой “шубейкой“ и кожаной то ли кепкой - то ли беретом.

Ранее мы писали, что в Сети появились фото со свадьбы MARUV.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.