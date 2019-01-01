Для некоторых участников это станет шоком и непростым испытанием.

Новое испытание на "Танцях з зірками": участники обменяются партнерами пресс-служба

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На "Танцях з зірками" назревает настоящее противостояние между участниками. Проект близится к экватору, и по этому случаю уже в воскресенье, 13 октября, в 21:00 на телеканале "1+1" состоится грандиозный бал, во время которого пары исполнят самые популярные танцы из классической бальной хореографии.

Но главной интригой вечера станет обмен партнерами. По правилам проекта, которые действуют во всем мире, в седьмом эфире артисты выйдут на паркет с другими танцорами. Определили новые пары по принципу "игры в бутылочку", в которую звезды сыграли в начале недели на одной из вечеринок. Для многих это станет шоком и непростым испытанием, ведь за семь недель они уже успели сдружиться, а между некоторыми и вовсе возникли чувства. Им придется не только найти общий язык с другими участниками, но и конкурировать на паркете со своими партнерами.

Ведущая Людмила Барбир пресс-служба

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Артисты отойдут от привычного амплуа и телезрители узнают их совершенно с новой стороны. Всегда трогательный и лирический Даниэль Салем предстанет в образе легендарного короля Артура. Ведущий со своей новой партнёршей станцует пасодобль под хит Billie Eilish. Звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец в образе Кэрри Брэдшоу из известного сериала "Секс в большом городе" продемонстрирует на паркете секреты обольщения. Людмила Барбир с новым партнером станцуют ча-ча-ча под трек MONATIK "Каждый раз".

Актриса Виктория Булитко пресс-служба

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Шоумен Владимир Остапчук на один эфир перевоплотится в мушкетера, который поборется за возращение в шоу одной из участниц. А Ксения Мишина в горячем танго будет добиваться благосклонности короля. Белорусский актер Алексей Яровенко с новой партнершей покажет медленный вальс под лирический трек Александра Пономарева "Варто чи ні" и посвятит его своей жене. И уже в воскресенье телезрители узнают, кто из танцоров бросил себе вызов и пообещал научить танцевать Михаила Кукуюка.

В этом эфире по правилам проекта ни одна из пар не покинет паркет. Несмотря на это, зрительское голосование состоится, и будет открыто на протяжении всей недели и добавится к оценкам следующей недели. В каком составе выйдут участники на паркет в этот раз, смотрите уже в воскресенье в 21.00 на канале "1+1".

Олимпийская чемпионка Анна Ризантдинова пресс-служба

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Напомним, что до середины проекта дошли только сильные участники: ведущая "Сніданку з 1+1" Людмила Барбир и ее партнер Дмитрий Жук, самая сексуальная пара проекта Даниэль Салем и Юлия Сахневич, принцесса юмора Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар, белорусский актер Алексей Яровенко и Алена Шоптенко, олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, шоумен Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец и Макс Леонов, самая драматичная пара Ксения Мишина и Женя Кот, а также звезда фильма "Свингеры" Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина.

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