Творцы сериала "Крепостная" рассказали о воссоздании традиции давней свадьбы

Создатели сериала отметили, что передавали все скрупулезно и даже ездили в экспедиции.

Создатели сериала "Крепостная" рассказали о воссоздании традиции давней свадьбы пресс-служба

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Несмотря на то, что второй сезон культового сериала “Крепостная“ подошел к концу, говорить о нем можно еще долго. В спецпроекте программы “Вікна-новини“ на СТБ корреспондент Артем Сорокин продолжает показывать закулисье костюмированной драмы. В одном из сюжетов речь пошла об украинских традициях и обрядах, без которых нельзя представить жизнь конца 19 – начала 20 столетия и, конечно же, саму «Крепостную». Чем на самом деле свекрови покрывали голову новоиспеченным невесткам и как играли свадьбу – дальше в материале.

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Место, где год назад снимали обжинки, – музей под открытым небом в Пирогово.

В принципе я об этих обрядах знал из литературы, но воочию увидел благодаря съемкам, – признается актер Михаил Гаврилов.

На обжинках его персонаж, холодный и жестокий помещик Григорий Червинский, единственный раз за весь сериал был добрым и щедрым к селянам, ибо они собрали для него хороший урожай. Традиционно за это паны благодарили магарычом с гуляниями.

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Обряды – это то, чем особенно гордятся создатели “Крепостной“. И для сценаристов, и для режиссеров было очень важно показать исторически точно и правдиво именно украинские традиции.

Мы все любим свою украинскую культуру. Конечно, нам хотелось показать и панскую жизнь, и народную. Как жнут в поле, как серпами работают. Мы актеров учили все это делать. И мы с большим уважением, конечно, отнеслись к традициям, – рассказывает Максим Литвинов, режиссер-постановщик сериала.

пресс-служба

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Не менее важное место занимают обрядовые песни. Одна из них, к примеру, звучит во время так называемой “улицы“ – летнего варианта гуляний. Начинаются они в “Крепостной“ с народной рекрутской песни (“Била мене мати“).

Мы с девчонками были просто как Spice girls 19 столетия, – смеется актриса Слава Красовская, сыгравшая норовистую Галю.

пресс-служба

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А что стало настоящим испытанием для авторов костюмированной драмы – так это народная свадьба. Из-за нее после рецензии этнографа пришлось переписывать уже готовый сценарий!

Люди доверяют увиденному. Они смотрят и думают, что все правильно сделано. Нельзя обманывать их и разрушать доверие. И мы очень рады, что к нам прислушались, – отмечает этнограф-музыковед Ирина Даниленко. – Воссоздать свадьбу вообще очень сложно. Мы старались. Ездили в экспедицию в села к бабушкам, перенимали традиции из уст в уста.

Актриса Слава Красовская также добавляет, что особую атмосферу задавал ансамбль:

Они выбирали именно те свадебные песни, которые использовались в то время. Было полное ощущение реальной свадьбы. Прямо плакать хотелось.

пресс-служба

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Открытием для создателей «Крепостной» стало то, чем раньше свекровь на свадьбе покрывала голову новоиспеченной невестке. Традиция эта сохранилась и по сей день. А вот ее аутентичное исполнение под силу разве что этнографам.

Креативный продюсер сериала Тала Пристаецкая рассказывает:

Всем нам сегодня кажется, что невесте, когда снимали веночек, надевали платок. Но это не он. На нее надевали наметку, вязание которой – целое искусство. Поэтому, когда Гале ее вяжут, справа по кадру стоит наш консультант-этнограф, которая делает это своими руками так, как это делали именно в те времена.

пресс-служба

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Народная свадьба стала испытанием и для костюмеров. Наряд молодых и гостей должен был отвечать не только времени, но и региону. В “Крепостной“ – это Черниговская область.

Главная художница по костюмам в сериале – Антонина Белинская – отмечает:

Мы собрали вещи по коллекционерам. Это одежда конца 19 – начала 20 века. На съемке у нас было около 50 настоящих комплектов, в которых играли раньше свадьбы. И я уверена, что в рубашке, в которой Галя выходила замуж, была в день свадьбы и какая-то девушка в 19 веке. Потому что это именно свадебная вещь.

пресс-служба

Креативному продюсеру, Тале Пристаецкой, так понравилось работать над воссозданием украинских обрядов, что теперь она мечтает о целом кино, полном метре, местом действия которого стала бы украинская народная свадьба.

На самом деле, это моя мечта – в будущем показать весь обряд, потому что то, что у нас показано в сериале, – это маленькая-маленькая-маленькая деталька огромного обрядового искусства, – говорит Тала Пристаецкая.

Ранее мы писали, что звезда сериала “Крепостная“ рассказала о Путине и власти в Украине.

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