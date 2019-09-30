Стала известна дата премьеры самой ожидаемой комедии "Великі Вуйки"

"Великі Вуйки" в большом городе - смотрите новую комедию уже с 14 октября в 21:45 на 1+1.

14 октября в 21:45 на телеканале “1+1“ состоится премьера 16-серийного комедийного сериала “Великі Вуйки“ производства 1+1 Продакшн о приключениях гуцулов из сериала “Останній москаль“ в Киеве. На экранах, кроме уже известных зрителю героев, появятся многие украинские звезды в самых неожиданных образах. Креативным продюсером сериала выступил Юрий Горбунов.

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“Великі Вуйки“ - это спин-офф рейтинговой 2-сезонной комедии “Останній москаль“. В новом сериале гуцулы из села “Великі Вуйки“ - Иван (Юрий Горбунов), Штефко (Назар Заднепровский), Бодя (Владимир Николаенко) и Василий Микитюк (Владимир Горянский) попадают в столицу и открывают для себя особенности жизни крупнейшего украинского мегаполиса. По сюжету комедии, делегация вуйок приедет в Киев, чтобы попасть на встречу к министру инфраструктуры и добиться строительства дороги в родное село. А вслед за мужчинами отправятся в Киев и женские персонажи - жена Боди Маричка (Наталья Корецкая) и влюбленная в Штефка продавщица Ирка (Лилия Ребрик).

"Великі Вуйки" пресс-служба канала 1+1

Киев приготовит для героев невероятные приключения и испытания - вуйки будут развлекаться на массовых фестивалях, откроют для себя модные молодежные места, заблудятся в центре и застрянут в пробке. А также гуцулы встретятся с новыми персонажами. Роли в сериале получили известные украинские звезды - Надежда Мейхер, Екатерина Осадчая, Руслан Сеничкин, Дмитрий Коляденко, Евгений Кот, Фагот и Фоззи из группы ТНМК, Екатерина Кухар, Игорь Ласточкин и Михаил Поплавский. Так, Надежда Мейхер сыграет новую любовь Ивана Петрук, Екатерина Кухар - гадалку, а Михаил Поплавский - Министра инфраструктуры.

Сериал снимали летом в Киеве молодые украинские режиссеры - Митя Шмурак и Дмитрий Манифест. Съемки проходили в самом сердце столицы: на Андреевском спуске, Речном вокзале, Крещатике, Майдане Независимости и Киевском вокзале.

"Великі Вуйки" пресс-служба канала 1+1

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Продюсерами проекта выступили: Алена Еремеева, Дарина Жукова и Кристина Шкабар. Креативные продюсеры - Юрий Горбунов, Юлия Смычкова, исполнительный продюсер - Артем Стеценко, главный автор - Николай Куцик, сценаристы - Ярослав Стень, Богдан Гациляк и Алексей Приходько.

Удастся ли “Великим Вуйкам“ покорить каменные джунгли столицы - смотрите уже с 14 октября в 21.45 на телеканале 1+1.

Ранее сообщалось, что звезда фильма “Скажене весілля“ побрился налысо ради роли в “Великих Вуйках“.

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