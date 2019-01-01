Чем удивит новый выпуск популярного талант-шоу.

На "Х-фактор" придут ученик Иво Бобула и сын победительницы "Україна має талант" пресс-служба

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Вокальное шоу “Х-фактор“ на СТБ продолжает удивлять яркими выступлениями и неординарными участниками на своей сцене. Свой артистизм членам жюри будут доказывать успешный итальянский ресторатор, победитель известного вокального шоу, а также сын победительницы “Україна має талант“.

Так, сын Натальи Фалион, солистки группы “Лісапєтний Батальйон“, которая победила в шоу “Україна має талант“, решил и сам податься на сцену. На “Х-фактор“ он придет в составе группы “БУХАРЬ'est band“.

Не хочу пиариться за счет моей мамы, конечно же, но моя мама Фалион Наталия Ивановна, победительница 5 сезона “Україна має талант“, со своим “Лисапетным батальоном“ как на танке ворвалась в шоу-бизнес и вот газует там до сих пор. В том числе благодаря моим песням, - рассказывает парень.

пресс-служба

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С помощью “Х-фактора“ Сергей надеется перестать быть в тени своей успешной мамы, и уже самоcтоятельно начать покорять шоу-бизнес.

У другого участника, Фишера Ильи, еще более известный покровитель. Ведь его преподавателем по вокалу является Иво Бобул.

Он очень требовательный преподаватель, в основном кричит, может взорваться на ровном месте. Поначалу мне даже было страшно, - рассказывает Илья о своем наставнике.

пресс-служба

Главный совет, который Илья получил от Иво Бобула – петь так, чтобы у женщин появились бабочки в животе. И он надеется, что не подведет своего звездного наставника и сможет покорить судей-Х. Получится ли это у него, увидим уже в субботу, в 19:00 в эфире вокального шоу “Х-фактор“ на СТБ.

пресс-служба

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