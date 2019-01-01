“Я соромлюсь свого тіла”: Врачи отправятся к мальчику с деформированным черепом

Узнайте, чем удивит новый выпуск проекта “Я соромлюсь свого тіла” 29 сентября.

В воскресенье, 29 сентября, в 21:00 на телеканале СТБ зрители увидят новый выпуск медицинского проекта “Я соромлюсь свого тіла”. Историю одного из героев - маленького Сережи с врожденной деформацией костей черепа - невозможно слушать без слез. Екатерина Безвершенко отправилась в маленькое село, чтобы отвезти мальчика на лечение.

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12-летний Серёжа Тесленко терпит постоянные унижения, обиды, а сверстники даже отказываются с ним сидеть рядом. Неравнодушные односельчане собрали 200 подписей под петицией, которую направили в проект “Я соромлюсь свого тіла”. История мальчика настолько растрогала всю съемочную группу, что они решили приехать к нему лично. Самая большая мечта Сережи - чтобы люди его просто не обижали.

Сережа Тесленко пресс-служба

“Я буду делать добро и тогда люди меня не будут боятся, перестанут меня обижать. Я очень хочу, чтобы со мной разговаривали, чтобы у меня были друзья”, - говорит Сережа.

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Несмотря на постоянные оскорбления со стороны сверстников, мальчик остается добрым и отзывчивым ребенком. Екатерина осмотрит Сережу, и пригласит его вместе с мамой в Киев на консультацию ведущих хирургов.

Сережа Тесленко пресс-служба

Как врачи помогут мальчику со сложнейшей патологией и какие результаты лечения пациентов предыдущих сезонов?

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Не пропустите также эксперимент - чем опасна для здоровья неправильная техника бега? Смотрите “Я соромлюсь свого тіла” 29 сентября в 21:00 на телеканале СТБ!

Напомним, ранее на прием пришла пациентка с самой странной жалобой за всю историю проекта “Я соромлюсь свого тіла“.

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