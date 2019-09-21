Артистка опубликовала несколько фото - мнения поклонников разделились .

"Изменила нос и спрятала губы": Лорак заинтриговала кадрами нового клипа instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которая в последнее время стала, пожалуй, самой обсуждаемой персоной отечественного шоубиза, частенько подвергается критике в Сети. Подчеркнутого внимания поклонников удостаивается внешность певицы, которую, судя по слухам, она регулярно “совершенствует“, также наряды певицы, и ее новые романтические отношения с саунд-продюсером Егором Глебом.

Поэтому нет ничего удивительного, что каждая новая публикация Лорак подвергается очень тщательной “оценке“ подписчиков - и, конечно же, фолловеры не скупятся на комментарии.

Такая же участь постигла новые фото артистки в Инстаграм - Лорак добавила их после недавнего концерта в Израиле, а так же, чтобы анонсировать выход нового клипа на песню “Мы нарушаем“. На одном из снимков певица позирует с распущенными волосами, слегка завитыми в локоны. Одну руку артистка держит у лица, как бы пытаясь убрать волосы от лица.

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В комментариях подписчики отметили, что нос Лорак на фото кажется неправдоподобно маленьким, а губы - наоборот слишком большими, потому, возможно, артистка полуприкрыла их волосами. К слову, именно губы Лорак частенько “подпадают под огонь“ фанатов - поклонники считают, что артистка их увеличила, исказив свою естественную красоту.

Остальные же фото артистки, на которых она позирует во время съемок, - понравились подписчикам. Фолловеры отметили, что певицы на них “красивая“ и “нежная“.

Ранее мы писали, что бойфренд Ани Лорак нарвался на критику из-за странного поведения.

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