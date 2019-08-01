Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Ничему жизнь не учит": Фото Лорак с бойфрендом вызвало шквал критики в Сети

Комментариев: 1
Певица выставила фото в халатике рядом с Егором Глебом .

"Ничему жизнь не учит": Фото Лорак с бойфрендом вызвало шквал критики в Сети
ivona.bigmir.net

Читай также: “С кем дети?“: Разведенную Славу Каминскую атаковали хейтеры

Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, развеяла все сомнения по поводу своего нового романа с бывшим мужем исполнительницы TAYANNA, 26-летним саундпродюсером Егором Глебом. Лорак добавила в Инстаграм весьма красноречивое фото - она позирует рядом с Глебом в шелковом халатике. Снимок сделан в гримерке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🦇

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

Читай также: Бойфренд Ани Лорак добавил чувственное фото с певицей

Внезапно фото вызвало шквал негативных комментариев фолловеров. Поклонники Лорак отметили, что Глеб ей совершенно не подходит и обвинили артистку в плохом вкусе.

  • Нет!!!! Это не твой человек, не связывай с ним свою судьбу!!!!! Пожалуйста!!!!
  • Он ей не пара как породистая красавица и дворняжка
  • Хочешь узнать о мужчине, взгляни, как он поступал со своей бывшей.... грустно , что ваш выбор пал на такого человека 
  • 🙈🤢Да уж,специфический вкус на мужчин у Ани Лорак! Не везет так не везет с мужиками🤷‍♀️Сначала удивлялись что она нашла в старом страшном Фалесе,потом в никому неизвестном альфонсе турке,а теперь вот это малолетнее недоразумение...и судя по его внешнему виду,с головой там беда
  • А все на Мурата грешили.... И я в том числе. Теперь немного стыдно
  • Такое чувство, что вкус испортился как в отношении творчества, так и в отношении мужчин
  • Ничему людей жизнь не учит!, - написали в Сети.

Правда, часть поклонников постарались защитить артистку от нападок, отметив, что она вольна поступать так, как ей хочется.

Ранее мы писали, что Ани Лорак раскритиковали за злоупотребление “уколами красоты“. 

Поделись:
Теги: ани лорак, егор глеб, романы звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  02.08.2019, 10:38
Оценка:  -1
pусский
Почему укропы в России ебутся?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь