Певица выставила фото в халатике рядом с Егором Глебом .

"Ничему жизнь не учит": Фото Лорак с бойфрендом вызвало шквал критики в Сети ivona.bigmir.net

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, развеяла все сомнения по поводу своего нового романа с бывшим мужем исполнительницы TAYANNA, 26-летним саундпродюсером Егором Глебом. Лорак добавила в Инстаграм весьма красноречивое фото - она позирует рядом с Глебом в шелковом халатике. Снимок сделан в гримерке.

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Внезапно фото вызвало шквал негативных комментариев фолловеров. Поклонники Лорак отметили, что Глеб ей совершенно не подходит и обвинили артистку в плохом вкусе.

Нет!!!! Это не твой человек, не связывай с ним свою судьбу!!!!! Пожалуйста!!!!

Он ей не пара как породистая красавица и дворняжка

Хочешь узнать о мужчине, взгляни, как он поступал со своей бывшей.... грустно , что ваш выбор пал на такого человека

🙈🤢Да уж,специфический вкус на мужчин у Ани Лорак! Не везет так не везет с мужиками🤷‍♀️Сначала удивлялись что она нашла в старом страшном Фалесе,потом в никому неизвестном альфонсе турке,а теперь вот это малолетнее недоразумение...и судя по его внешнему виду,с головой там беда

А все на Мурата грешили.... И я в том числе. Теперь немного стыдно

Такое чувство, что вкус испортился как в отношении творчества, так и в отношении мужчин

Ничему людей жизнь не учит!, - написали в Сети.

Правда, часть поклонников постарались защитить артистку от нападок, отметив, что она вольна поступать так, как ей хочется.

Ранее мы писали, что Ани Лорак раскритиковали за злоупотребление “уколами красоты“.