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Большие губы и тонкие ноги: Как теперь выглядит Ани Лорак

Комментариев: 3
Певица активно делится новыми селфи в соцсетях.

Большие губы и тонкие ноги: Как теперь выглядит Ани Лорак
Большие губы и тонкие ноги: Как теперь выглядит Ани Лорак
ivona.bigmir.net

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Певица Ани Лорак, которая недавно вернулась из США, где, по мнению поклонников, делала процедуры по увеличению губ и коррекцию формы лица, долгое время не выставляла свои фото в соцсети. Недавно артистка поделилась селфи из авто, на котором действительно заметны изменение в ее внешности - поклонники раскритиковали фото из-за неестественно крупного рта. После этого Лорак поделилась с подписчиками в Инстаграм постановочным кадром - она позирует с нарощенными длинными волосами в белом топе и брюках. Это фото, напротив, пришлось по душе фанатам - и они похвалили певицу за красоту и молодость. 

Спустя несколько дней Ани Лорак буквально засыпала соцсети “живыми“ фото - сделанными на ходу, перед концертом и даже за столиком в кафе. На них отчетливо видно, что певица все-таки поменялась.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

😃 Have a good day!

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

Так, в Инста-сториз Лорак добавила кадр, сделанный в зеркале - на нем видно, что ноги артистки стали более стройными. А на снимках, где хорошо видно лицо - можно заметить, что губы Лорак стали крупнее и неестественно выпячены.

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Ранее мы писали, что Тина Кароль соблазняла фанатов пляжным фото.

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Теги: Ани Лорак, пластическая операция
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (3)
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русский  (аноним)  22.07.2019, 16:36
Оценка:  -1
русский
Итаааааааааак я медленно заправляю себя квашеной капустой с молоком! Реактивная струя зловонно смрадно вырывается из моего разорванного сфинктера в направлении ее носа! Да! Я смрадно депрессивно бзданул от беспомощности. Люблю ее сырную вонючую пзду гыгыгы. А... слава Украине, забыл.
Zorro-Gerda-50    22.07.2019, 16:26
Оценка:  -1
Zorro-Gerda-50
Мерзкая уродина !
гость  (аноним)  22.07.2019, 16:26
Оценка:  -2
гость
Слава великой России!
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