Певица активно делится новыми селфи в соцсетях.

Большие губы и тонкие ноги: Как теперь выглядит Ани Лорак ivona.bigmir.net

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Певица Ани Лорак, которая недавно вернулась из США, где, по мнению поклонников, делала процедуры по увеличению губ и коррекцию формы лица, долгое время не выставляла свои фото в соцсети. Недавно артистка поделилась селфи из авто, на котором действительно заметны изменение в ее внешности - поклонники раскритиковали фото из-за неестественно крупного рта. После этого Лорак поделилась с подписчиками в Инстаграм постановочным кадром - она позирует с нарощенными длинными волосами в белом топе и брюках. Это фото, напротив, пришлось по душе фанатам - и они похвалили певицу за красоту и молодость.

Спустя несколько дней Ани Лорак буквально засыпала соцсети “живыми“ фото - сделанными на ходу, перед концертом и даже за столиком в кафе. На них отчетливо видно, что певица все-таки поменялась.

Так, в Инста-сториз Лорак добавила кадр, сделанный в зеркале - на нем видно, что ноги артистки стали более стройными. А на снимках, где хорошо видно лицо - можно заметить, что губы Лорак стали крупнее и неестественно выпячены.

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