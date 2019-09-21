Ани Лорак показала нежное фото со съемок нового клипа

Певица вызвала ажиотаж в сети новым снимком.

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Шокировавшая поклонников недавним фото Ани Лорак показала бэкстейдж со съемок нового клипа. В кадре, опубликованном в Instagram артистка позирует с оголенными плечами.

Украинская певица Ани Лорак регулярно радует своих фолловеров новыми снимками. На этот раз публикация вызвала только хорошие комментарии от поклонников, которые не стесняются критиковать артистку.

Черно-белой фотографией Лорак анонсировала будущий клип на песню “Мы нарушаем“.

Скоро, - подписала пост исполнительница.

Напомним, что недавно Ани Лорак впервые вышла на публику с бойфрендом. Соответствующее видео, которое появилось в сети, возмутило пользователей.

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