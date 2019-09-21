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Ани Лорак показала нежное фото со съемок нового клипа

Комментариев: 5
Певица вызвала ажиотаж в сети новым снимком.
Ани Лорак показала нежное фото со съемок нового клипа
Ани Лорак показала нежное фото со съемок нового клипа
ivona.bigmir.net

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Шокировавшая поклонников недавним фото Ани Лорак показала бэкстейдж со съемок нового клипа. В кадре, опубликованном в Instagram артистка позирует с оголенными плечами.

Украинская певица Ани Лорак регулярно радует своих фолловеров новыми снимками. На этот раз публикация вызвала только хорошие комментарии от поклонников, которые не стесняются критиковать артистку. 

Черно-белой фотографией Лорак анонсировала будущий клип на песню “Мы нарушаем“.

Скоро, - подписала пост исполнительница.

Напомним, что недавно Ани Лорак впервые вышла на публику с бойфрендом. Соответствующее видео, которое появилось в сети, возмутило пользователей.

Ранее мы писали, что Анна Седокова в латексном наряде украсила обложку Playboy.

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Теги: Ани Лорак, фото, певица
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  21.09.2019, 20:11
Оценка:  0
гость
Конченная!
гость  (аноним)  21.09.2019, 20:04
Оценка:  0
гость
Нежное - промежное
гость  (аноним)  21.09.2019, 19:56
Оценка:  0
гость
Хочу лизнуть ей через трусы. И трусы хочу её после сквирта.
гость  (аноним)  21.09.2019, 19:45
Оценка:  0
гость
Я нежно пукнул!
гость  (аноним)  21.09.2019, 19:20
Оценка:  0
гость
Под подмышкой - дикий "фотошоп"... БМ тульский самовар вЫрезал?..))
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