Саундпродюсер показал в Инстаграм нежный поцелуй с Ани Лорак.

Бойфренд Ани Лорак добавил чувственное фото с певицей instagram.com/anilorak

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Бывший муж украинской певицы TAYANNA, саунд-продюсер Егор Глеб подтвердил слухи о романе с исполнительницей Ани Лорак. Сделал это Глеб посредством совместного с ней фото, которое появилось в Инстаграм.

На снимке - пара целуется в студии звукозаписи. Егор подписал фото двумя буквами КК. Поклонники Ани Лорак тут же “разгадали“ код - и отметили, что это инициалы певицы, настоящее имя которой Каролина Куек.

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Некоторые подписчики Глеба, правда, усомнились, что на фото именно Лорак, но большинство убеждены, что это Каролина. Тем более, что в ее Инстаграм появились кадры из этой же студии звукозаписи, на них артистка одета в похожие джинсы и кроссовки.

К слову, слухи о романе Лорак с Егором Глебом, который младше ее на 14 лет, начались после неоднозначного фото на странице звезды. Это первые отношения, которые афиширует Лорак после развода с мужем - бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

Ранее мы писали, что Ани Лорак упрекнули в злоупотреблении уколами красоты.