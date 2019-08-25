"Стесняется?": Лорак впервые вышла на публику с бойфрендом - видео возмутило Сеть

Поклонники возмутились тем, как Егор Глеб ведет себя рядом с певицей .

"Стесняется?": Лорак впервые вышла на публику с бойфрендом и это видео возмутило Сеть IVONA bigmir)net

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, является, пожалуй, самой обсуждаемой артисткой украинского происхождения. Ее жизнь постоянно оказывается “под прицелом“ журналистов. Однако личная жизнь Лорак - полна догадок и домыслов. Не так давно она дала понять, что завязала первые серьезные после развода с мужем Муратом отношения. Избранником Лорак стал экс-супруг украинской певицы Tayanna 26-летний саундпродюсер Егор Глеб.

На протяжении нескольких месяцев на страничках Лорак и Глеба в соцсетях периодически появлялись фото, намекающие на отношения - теперь же артистка вышла с новым любимым “в свет“. Видео с парой появилось на одной из фан-страничек исполнительницы в Instagram.

В кадре Ани Лорак и Егор Глеб проходят через рамку металлоискателя на конкурсе “Новая волна“ в Сочи. В глаза бросается, что Егор чувствует себя неловко и постоянно прячет глаза и пытается пригнуть голову, чтобы не попасть в объективы к “папарацци“.

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Поклонники артистки тут же подметили, что Глеб ведет себя странно, как-будто чего-то стесняется. Также в комментариях написали, что экс-муж артистки Мурат смотрелся с ней лучше.

Скриншот

Уж извините,но Мурат как-то рядом с ней эффектнее выглядел

Что ж этот Глеб все лицо скрывает, словно стесняется или боится чего. Если ты любишь эту женщину так веди себя подобающе.

😂да не которые правы но он действительно не подходит ей совсем не подходит ей мужик бы посолидней надо😍

Кроме того что он прячет лицо,все время пялится в телефон,никогда не меняет стиль одежды,хотя рядом с такой красоткой,можно,и нужно выглядеть под стать,самое главное,что они сколько видео я видео,никогда даже за руку не держатся,не то что в обнимку,а это дает повод думать,что весь этот роман просто фикция,она прикрывается им чтоб от нее отстали репортеры,или скрыть настоящего бойфренда

Неужели во многомиллионной Москве не нашлось достойной пары для нашей красавицы??, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак покорила Сеть в элегантном образе.