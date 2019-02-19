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Счастливые и влюбленные: Катя Осадчая показала, где отдыхает с мужем

Комментариев: 1
Звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов улетели отдыхать в Италию.
Катя Осадчая показала, где отдыхает с мужем
Катя Осадчая показала, где отдыхает с мужем
Instagram

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Известные украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов отправились отдыхать в Италию. Теплыми кадрами с романтического путешествия знаменитости похвастались в Instagram.

Отметим, что недавно звездные родители отпраздновали двухлетие сына Ивана, которого, судя по снимкам, с собой в поездку не взяли.

Прекрасна #puglia Мабуть, все життя можна їздити в Італію і відкривати нові місця, - подписала фото Катя.

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На фотографиях ведущая позирует в черном коротком платье на крыше здания и радостно улыбается, глядя в кадр.

Подписчики Кати отметили, что они с Юрием смотрятся очень гармонично и пожелали паре хорошего отдыха. “Чудова пара!“, “Ви така гарна“, “Класні“, “Какие красивые!!! Счастья Вам!!!“, - пишут пользователи в комментариях.

Ранее певица MARUV снялась в фотосессии с горячим турком.

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Теги: Катя Осадчая, Юрий Горбунов, звездные романы, шоубиз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  16.03.2019, 19:07
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гость
Отдыхает и отдыхает, а когда мы увидим как она работает? Или паразиты не работают?
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