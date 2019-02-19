Счастливые и влюбленные: Катя Осадчая показала, где отдыхает с мужем
Читай также: “Прячь, мама, косметику“: Лилия Ребрик показала забавное фото с дочкой
Известные украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов отправились отдыхать в Италию. Теплыми кадрами с романтического путешествия знаменитости похвастались в Instagram.
Отметим, что недавно звездные родители отпраздновали двухлетие сына Ивана, которого, судя по снимкам, с собой в поездку не взяли.
Прекрасна #puglia Мабуть, все життя можна їздити в Італію і відкривати нові місця, - подписала фото Катя.
Читай также: Наталья Холоденко впервые вышла в свет после рождения второго ребенка
На фотографиях ведущая позирует в черном коротком платье на крыше здания и радостно улыбается, глядя в кадр.
Подписчики Кати отметили, что они с Юрием смотрятся очень гармонично и пожелали паре хорошего отдыха. “Чудова пара!“, “Ви така гарна“, “Класні“, “Какие красивые!!! Счастья Вам!!!“, - пишут пользователи в комментариях.
Ранее певица MARUV снялась в фотосессии с горячим турком.
Полная версия правил