Счастливые и влюбленные: Катя Осадчая показала, где отдыхает с мужем

Звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов улетели отдыхать в Италию.

Катя Осадчая показала, где отдыхает с мужем Instagram

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Известные украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов отправились отдыхать в Италию. Теплыми кадрами с романтического путешествия знаменитости похвастались в Instagram.

Отметим, что недавно звездные родители отпраздновали двухлетие сына Ивана, которого, судя по снимкам, с собой в поездку не взяли.

Прекрасна #puglia Мабуть, все життя можна їздити в Італію і відкривати нові місця, - подписала фото Катя.

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На фотографиях ведущая позирует в черном коротком платье на крыше здания и радостно улыбается, глядя в кадр.

Подписчики Кати отметили, что они с Юрием смотрятся очень гармонично и пожелали паре хорошего отдыха. “Чудова пара!“, “Ви така гарна“, “Класні“, “Какие красивые!!! Счастья Вам!!!“, - пишут пользователи в комментариях.

Ранее певица MARUV снялась в фотосессии с горячим турком.