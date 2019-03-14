Наталья Холоденко впервые вышла в свет после рождения второго ребенка

Звездный психолог посетила презентацию первой свадебной коллекции Андре Тана.

Известная украинская ведущая, певица и психолог Наталья Холоденко впервые появилась на публике после рождения дочери Вивьен.

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6 марта звезда родила второго ребенка. Отметим, что Наталья до последнего месяца скрывала свою беременность. О том, что психолог во второй раз станет мамой, стало известно только 26 февраля.

О своем первом выходе в свет после родов сообщила сама Холоденко. Знаменитость опубликовала в Instagram видео с презентации первой свадебной коллекции Андре Тана. Сопровождал на мероприятие звезду ее шестилетний сын Ларион.

Напомним, ранее Наталья Холоденко рассекретила имя ребенка.