"Прячь, мама, косметику": Лилия Ребрик показала забавное фото с дочкой
Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик обожает делиться с подписчиками снимками с семейного архива.
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Недавно звезда решила показать, чем занимается ее младшая дочь, пока никого нет рядом.
На своей странице в Instagram Лилия опубликовала новый кадр, на котором девочка пытается достать со стола мамину косметику.
“Почалося... Ховай, мамо, косметику. Коли дитину більше двох хвилин не чутно - значить вона красу наводить. Знайома картина?))). От звідки це у дівчат? Як там у Ваших дівчат справи з Вашою косметикою? Чи це не тільки у дівчат?“ – поинтересовалась Лилия в своих подписчиков.
Почалося ... Ховай, мамо, косметику . Коли дитину більше двох хвилин не чутно- значить вона красу наводить . Знайома картина?))) . От звідки це у дівчат? Як там у Ваших дівчат справи з Вашою косметикою? Чи це не тільки у дівчат? . #дівчататакідівчата #мамаідоця #косметиканашевсе #бардак
Напомним, ранее Лилия Ребрик умилила Сеть семейным снимком.
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