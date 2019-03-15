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"Прячь, мама, косметику": Лилия Ребрик показала забавное фото с дочкой

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Телеведущая рассказала о новом увлечении младшей дочери.
"Прячь, мама, косметику": Лилия Ребрик показала забавное фото с дочкой
"Прячь, мама, косметику": Лилия Ребрик показала забавное фото с дочкой
instagram.com/liliia.rebrik

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик обожает делиться с подписчиками снимками с семейного архива.

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Недавно звезда решила показать, чем занимается ее младшая дочь, пока никого нет рядом.

На своей странице в Instagram Лилия опубликовала новый кадр, на котором девочка пытается достать со стола мамину косметику.

“Почалося... Ховай, мамо, косметику. Коли дитину більше двох хвилин не чутно - значить вона красу наводить. Знайома картина?))). От звідки це у дівчат? Як там у Ваших дівчат справи з Вашою косметикою? Чи це не тільки у дівчат?“ – поинтересовалась Лилия в своих подписчиков.

Напомним, ранее Лилия Ребрик умилила Сеть семейным снимком.

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Теги: Лилия Ребрик
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Источник: Ivona.bigmir.net

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