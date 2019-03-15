"Прячь, мама, косметику": Лилия Ребрик показала забавное фото с дочкой

Телеведущая рассказала о новом увлечении младшей дочери.

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик обожает делиться с подписчиками снимками с семейного архива.

Читай также: Голосом Лилии Ребрик заговорит супермама из фильма “Диво-парк“

Недавно звезда решила показать, чем занимается ее младшая дочь, пока никого нет рядом.

На своей странице в Instagram Лилия опубликовала новый кадр, на котором девочка пытается достать со стола мамину косметику.

“Почалося... Ховай, мамо, косметику. Коли дитину більше двох хвилин не чутно - значить вона красу наводить. Знайома картина?))). От звідки це у дівчат? Як там у Ваших дівчат справи з Вашою косметикою? Чи це не тільки у дівчат?“ – поинтересовалась Лилия в своих подписчиков.

Напомним, ранее Лилия Ребрик умилила Сеть семейным снимком.