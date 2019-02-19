Катя Осадчая и Юрий Горбунов отпраздновали день рождения сына
Два года назад у пары родился первый совместный ребенок.
Известные украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов отпраздновали второй день рождения сына. Пара редко публикует снимки с малышом. Но этот праздничный день стал исключением.
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На своей странице в Instagram Горбунов поделился с подписчиками трогательным семейным кадром.
“Нашому сонечку уже 2 рочки! Неймовірне щастя бути батьками! Сину - будь здоровим і щасливим“, - подписал снимок ведущий.
Напомним, ранее Влад Яма трогательно поздравил супругу с днем рождения.
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