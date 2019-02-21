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"Похож на чеширского кота": Горбунов примерил стильные очки

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Ведущий Юрий Горбунов посоветовался с подписчиками по поводу модели очков.

"Похож на чеширского кота": Горбунов примерил стильные очки
instagram.com/gorbunovyuriy

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Популярный украинский телеведущий, актер и продюсер Юрий Горбунов посоветовался с фолловерами по поводу новой детали своего образа. В своем Инстаграм Горбунов выложил фото в очках и спросил мнение подписчиков по этому поводу.

Идет или нет? Что скажете? - написал Горбунов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пасує,чи ні!?що скажете?

Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

Большинство подписчиков Горбунова отметили, что такая форма очков не идет Юрию и даже немного старит. Также Юрия в таком образе назвали чеширским котом.

Ранее мы писали, что Катя Осадчая поразила стильным образом на премьере мультфильма. 

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Теги: Юрий Горбунов, очки
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Источник: Ivona.bigmir.net

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