Ведущий Юрий Горбунов посоветовался с подписчиками по поводу модели очков.

"Похож на чеширского кота": Горбунов примерил стильные очки instagram.com/gorbunovyuriy

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Популярный украинский телеведущий, актер и продюсер Юрий Горбунов посоветовался с фолловерами по поводу новой детали своего образа. В своем Инстаграм Горбунов выложил фото в очках и спросил мнение подписчиков по этому поводу.

Идет или нет? Что скажете? - написал Горбунов.

Большинство подписчиков Горбунова отметили, что такая форма очков не идет Юрию и даже немного старит. Также Юрия в таком образе назвали чеширским котом.

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