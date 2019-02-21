"Похож на чеширского кота": Горбунов примерил стильные очки
Ведущий Юрий Горбунов посоветовался с подписчиками по поводу модели очков.
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Популярный украинский телеведущий, актер и продюсер Юрий Горбунов посоветовался с фолловерами по поводу новой детали своего образа. В своем Инстаграм Горбунов выложил фото в очках и спросил мнение подписчиков по этому поводу.
Идет или нет? Что скажете? - написал Горбунов.
Большинство подписчиков Горбунова отметили, что такая форма очков не идет Юрию и даже немного старит. Также Юрия в таком образе назвали чеширским котом.
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