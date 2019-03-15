Свежие кадры: MARUV снялась в фотосессии с горячим турком

Украинская певица MARUV снялась для турецкого Hello.

MARUV снялась в фотосессии с горячим турком Instagram

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Скандально известная украинская певица MARUV, которая получила российскую награду, поделилась с поклонниками кадрами из новой фотосессии. Артистка приняла участие в съемке для турецкого издания популярного глянцевого журнала Hello. Новые фото певица опубликовала в своем Instagram.

Instagram

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В кадре MARUV позировала не одна, а с известным турецким диджеем и продюсером Фаруком Сабанчи.

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Девушка примерила несколько ярких образов: кожаное мини-платье с объемными рукавами, длинное прозрачное платье, а также черный наряд с пикантным разрезом на бедре.

Фанаты MARUV с восторгом восприняли горячие кадры. “Неймовірно красива і стильна, супер“, “Анютка бомбически прекрасна“, “Необычная. Не ординарная.Нет подобных. Сумасшедшая харизма)) Крутая во всех отношениях“, “Какие красивые“, - пишут пользователи в комментариях.

Напомним, что ранее Олег Винник похвастался необычным подарком от поклонниц.