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Свежие кадры: MARUV снялась в фотосессии с горячим турком

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Украинская певица MARUV снялась для турецкого Hello.
MARUV снялась в фотосессии с горячим турком
MARUV снялась в фотосессии с горячим турком
Instagram

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Скандально известная украинская певица MARUV, которая получила российскую награду, поделилась с поклонниками кадрами из новой фотосессии. Артистка приняла участие в съемке для турецкого издания популярного глянцевого журнала Hello. Новые фото певица опубликовала в своем Instagram.

Instagram

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В кадре MARUV позировала не одна, а с известным турецким диджеем и продюсером Фаруком Сабанчи. 

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Девушка примерила несколько ярких образов: кожаное мини-платье с объемными рукавами, длинное прозрачное платье, а также черный наряд с пикантным разрезом на бедре.

Фанаты MARUV с восторгом восприняли горячие кадры. “Неймовірно красива і стильна, супер“, “Анютка бомбически прекрасна“, “Необычная. Не ординарная.Нет подобных. Сумасшедшая харизма)) Крутая во всех отношениях“, “Какие красивые“, - пишут пользователи в комментариях.

Напомним, что ранее Олег Винник похвастался необычным подарком от поклонниц.

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Теги: MARUV, Марув, фото, новости шоубиза
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