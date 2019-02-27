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Катя Осадчая трогательно поздравила маму с днем рождения

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Телеведущая показала совместное фото с мамой.
Катя Осадчая трогательно поздравила маму с днем рождения
Катя Осадчая трогательно поздравила маму с днем рождения
instagram.com/kosadcha

Украинская телеведущая  Екатерина Осадчая порадовала фанов новым снимком в соцсети. 

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На своей странице в Instagram звезда разместила кадр со своей мамой. В подписи к фото Осадчая поздравила самого близкого человека с днем рождения.

“З Днем народження, моя вічно молода Мама!!!! Нехай буде багато приводів для посмішок“, - написала телеведущая.

Напомним, что недавно Катя Осадчая и Юрий Горбунов отпраздновали день рождения сына Ивана.

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Теги: Катя Осадчая
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Источник: Ivona.bigmir.net

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