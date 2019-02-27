Катя Осадчая трогательно поздравила маму с днем рождения
Телеведущая показала совместное фото с мамой.
Украинская телеведущая Екатерина Осадчая порадовала фанов новым снимком в соцсети.
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На своей странице в Instagram звезда разместила кадр со своей мамой. В подписи к фото Осадчая поздравила самого близкого человека с днем рождения.
“З Днем народження, моя вічно молода Мама!!!! Нехай буде багато приводів для посмішок“, - написала телеведущая.
Напомним, что недавно Катя Осадчая и Юрий Горбунов отпраздновали день рождения сына Ивана.
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