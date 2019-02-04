"Спойте с Лорак": Светлана Лобода шокировала яркими образами с концерта
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Украинская певица Светлана Лобода продолжает выкладывать фото и видео с масштабного московского концерта.
Во время выступления певица сменила несколько откровенных образов.
Одним из самых ярких образов стал черно-золотистый наряд Лободы с высокими шортами и кофте с пышными рукавами, под которой виден топ.
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Также в одном из постов Светлана заинтриговала поклонников сообщением о выходе нового трека, предложив угадать, каким именно он будет.
Фанаты активно стоят предположения, отмечая, что хотели бы услышать что-то драйвовое, но также с удовольствием послушают лирическую песню.
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Поклонники оставили множество комментариев к публикациям Лободы.
Очень атмосферные фотографии - написали пользователи Сети.
А когда выйдет песня, которая была на концерте? “ танцую рядом с волками“? - уточнили поклонники.
Классные костюмы - похвалили Лободу поклонники.
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Также украинскую звезду продолжают в комментариях сравнивать с еще одной артисткой, выступающей в России - Ани Лорак.
Пользователи Сети высказали предположение, что их дуэт стал бы ожидаемым событием.
Ранее концерт Светланы Лободы пользователи Сети уже сравнивали с “Шоу Дива“ Ани Лорак, отметив, что программа Лободы получилась более яркой и зрелищной.
Ранее мы писали, что Ани Лорак показала, как готовится к концертному туру.
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