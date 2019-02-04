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"Спойте с Лорак": Светлана Лобода шокировала яркими образами с концерта

Комментариев: 1
Светлана Лобода выставила фото и видео с недавнего концерта.

Светлана Лобода шокировала яркими образами с концерта
Светлана Лобода шокировала яркими образами с концерта
instagram.com/lobodaofficial

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Украинская певица Светлана Лобода продолжает выкладывать фото и видео с масштабного московского концерта.

Во время выступления певица сменила несколько откровенных образов.

Одним из самых ярких образов стал черно-золотистый наряд Лободы с высокими шортами и кофте с пышными рукавами, под которой виден топ.

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Также в одном из постов Светлана заинтриговала поклонников сообщением о выходе нового трека, предложив угадать, каким именно он будет.

Фанаты активно стоят предположения, отмечая, что хотели бы услышать что-то драйвовое, но также с удовольствием послушают лирическую песню.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🐾🐾какой трек будет следующим?🦎

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

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Поклонники оставили множество комментариев к публикациям Лободы.

Очень атмосферные фотографии - написали пользователи Сети.


А когда выйдет песня, которая была на концерте? “ танцую рядом с волками“? - уточнили поклонники.


Классные костюмы - похвалили Лободу поклонники.
 

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Также украинскую звезду продолжают в комментариях сравнивать с еще одной артисткой, выступающей в России - Ани Лорак.

Пользователи Сети высказали предположение, что их дуэт стал бы ожидаемым событием.

Ранее концерт Светланы Лободы пользователи Сети уже сравнивали с “Шоу Дива“ Ани Лорак, отметив, что программа Лободы получилась более яркой и зрелищной.

Ранее мы писали, что Ани Лорак показала, как готовится к концертному туру.

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Теги: Светлана LOBODA, Ани Лорак
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  06.02.2019, 15:08
Оценка:  0
pусский
У Лорак всё натуральное, а Лабуда - сплошной силикон, давайте лучше их лесбийское гоу-хоум!
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