Подписчики раскритиковали новое фото Ани Лорак

Фанаты буквально набросились на наряд Ани Лорак и отметили, что лучше было бы выбрать платье скромнее.

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Подписчики отметили, что на фотосессию с дочерью можно было бы выбрать наряд скромнее. Слишком откровенное платье Ани Лорак в котором недавно разведенная певица позировала перед камерами, вызвал бурные обсуждения среди ее подписчиков в Instagram.

Пользователи соцсетей оставили множество негативных комментариев, где раскритиковали певицу за то, что появилась вместе с дочерью в столь откровенном образе.

Зачем ты портишь себя такими нарядами… Так видно все, и некрасиво. Правда, выходи уже голая, зачем стесняться, тем более, своего ребенка, лично мне было бы стыдно, если бы моя мама была так одета, пишут подписчики.

Ранее мы говорили о том, что Лорак поделилась откровенными фотографиями.