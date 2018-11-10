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Ультракороткие шорты и декольте: Лорак поделилась откровенным фото

Комментариев: 0
Ани Лорак добавила в Инстаграм снимок в откровенном образе с ярким макияжем.

Ультракороткие шорты и декольте: Лорак поделилась откровенным фото
Ультракороткие шорты и декольте: Лорак поделилась откровенным фото
instagram.com/anilorak

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Украинская певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, порадовала поклонников откровенным снимком.

В в Instagram-Stories певица выставила фото в откровенном наряде. На нем Лорак позирует в ультракоротких обтягивающих черных шортах и белой блузке с глубоким декольте. Макияж артистки ярко подчеркивает глаза - на веках Лорак нарисованы толстые “стрелки“, также акцент сделан на ее темные брови.

Фото Лорак в Инстаграм-сторис
Фото Лорак в Инстаграм-сторис
instagram.com/anilorak - скриншот

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Стоит отметить, что “жаркие“ луки для артистки не редкость, и в последнее время она активно выкладывает в свой Инстаграм снимки в откровенных нарядах и позах.

Ранее мы писали, что Сеть взбудоражило фото Осадчей без макияжа. 

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Теги: Ани Лорак, перебежчики
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
lusyika    29.01.2019, 12:25
Оценка:  0
lusyika
За парєбрік, сучище, там мокші похвалять!!!! Та й курки на птахофєрмі одобрять!!!!!!!
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