Ани Лорак добавила в Инстаграм снимок в откровенном образе с ярким макияжем.

Ультракороткие шорты и декольте: Лорак поделилась откровенным фото instagram.com/anilorak

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Украинская певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, порадовала поклонников откровенным снимком.

В в Instagram-Stories певица выставила фото в откровенном наряде. На нем Лорак позирует в ультракоротких обтягивающих черных шортах и белой блузке с глубоким декольте. Макияж артистки ярко подчеркивает глаза - на веках Лорак нарисованы толстые “стрелки“, также акцент сделан на ее темные брови.

Фото Лорак в Инстаграм-сторис instagram.com/anilorak - скриншот

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Стоит отметить, что “жаркие“ луки для артистки не редкость, и в последнее время она активно выкладывает в свой Инстаграм снимки в откровенных нарядах и позах.

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