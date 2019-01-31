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Наталья Могилевская посетила одесский фестиваль "Лиги смеха"

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Певица посетила отборочные туры на "Лигу смеха 2019" .
Наталья Могилевская посетила одесский фестиваль "Лиги смеха"
Наталья Могилевская посетила одесский фестиваль "Лиги смеха"
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская порадовала поклонников новыми снимками. Звезда полетела в Одессу, чтобы принять участие в фестивале “Лиги смеха“. Об этом Наталья сообщила подписчикам в Instagram.

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Могилевская опубликовала кадры с Игорем Ласточкиным, дядей Жорой и с партнером по шоу “Танцы со звездами“ Игорем Кузьменко. Отметим, для мероприятие знаменитость выбрала наряд с леопардовым принтом.

“Я открывала свою детскую школу для того что бы создать ещё одно место на Земле, где живет счастье и любовь. Но я не знала, что в это время в Одессе таким местом стал целый город, огромный фестиваль, куда приехали люди со всего Мира чтоб поделиться юмором, задором, верой в лучшее, яркое, нам принадлежащее будущее.

Я восхищена и влюблена. Спасибо всем организаторам и спасибо Андрею Чивурину за приглашение и обучение“, - подписала фото Могилевская.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я открывала свою детскую школу для того что бы создать ещё одно место на Земле, где живет счастье и любовь. Но я не знала, что в это время в Одессе таким местом стал целый город, огромный фестиваль, куда приехали люди со всего Мира чтоб поделиться юмором, задором, верой в лучшее, яркое, нам принадлежащее будущее. Я восхищена и влюблена. Спасибо всем организаторам и спасибо Андрею Чивурину за приглашение и обучение . Алло, это Бог? Привет Иисус, с прошедшим! А в конце нас забросали носками. Вас когда нибудь забрасывали носками? #лигасмеха #натальямогилевская #могилевська #ятанцевала #emotions #love #like #smile #95квартал

Допис, поширений Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Напомним, ранее Наталья Могилевская рассказала о своей патриотической семье.

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Теги: Наталья Могилевская, Лига Смеха
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Источник: Ivona.bigmir.net

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