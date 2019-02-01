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Дочь Светланы Лободы приняла участие в съемках проекта "Голос. Дети"

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Неожиданно для зрителей и участников кнопку нажала не Светлана, а ее дочь.
Дочь Светланы Лободы приняла участие в съемках проекта "Голос. Дети"
Дочь Светланы Лободы приняла участие в съемках проекта "Голос. Дети"
instagram.com/lobodaofficial

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В феврале этого года на российском телеканале стартует новый сезон проекта “Голос. Дети“. Наставниками стали Валерий Меладзе, Пелагея и Светлана Лобода. Каждый из судей на этапе “слепых прослушиваний“ набирал команду. 

Во время съемок одного из эпизодов участие в проекте приняла и дочь Светланы Лободы. 7-летняя Ева заняла кресло мамы и во время выступления одного из конкурсантов нажала на красную кнопку. На момент съемок они были одеты одинаково, поэтому их запросто можно было перепутать.

Ранее мы говорили о том, что Алексеев поделился снимками со съемок клипа “Как ты там“.

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Теги: Лобода, Светлана LOBODA, Голос Дети
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