Дочь Светланы Лободы приняла участие в съемках проекта "Голос. Дети"

Неожиданно для зрителей и участников кнопку нажала не Светлана, а ее дочь.

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В феврале этого года на российском телеканале стартует новый сезон проекта “Голос. Дети“. Наставниками стали Валерий Меладзе, Пелагея и Светлана Лобода. Каждый из судей на этапе “слепых прослушиваний“ набирал команду.

Во время съемок одного из эпизодов участие в проекте приняла и дочь Светланы Лободы. 7-летняя Ева заняла кресло мамы и во время выступления одного из конкурсантов нажала на красную кнопку. На момент съемок они были одеты одинаково, поэтому их запросто можно было перепутать.

Ранее мы говорили о том, что Алексеев поделился снимками со съемок клипа “Как ты там“.