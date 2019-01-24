"Передала корону примадонны": В Сети обсуждают фото Лободы с Пугачевой

Пользователи Сети активно обсуждают фотографию Светланы Лободы с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным .

"Передает корону примадонны": Сеть обсуждает фото Лободы с Пугачевой facebook.com/loboda.official

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Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и выступает в России, выложила в Сеть фото с Аллой Пугачевой и ее супругом Максимом Галкиным. Также на снимке присутствует дочь Светланы Ева. В подписи к снимку Лобода отметила, что звездная чета посетила ее концерт, который состоялся в Москве 17 января.

скриншот с instagram./lobodaofficial

Мне очень сложно подобрать слова, чтобы выразить и восторг и гордость и огромную благодарность видеть на своем концерте ЧЕЛОВЕКА АРТИСТА ЖЕНЩИНУ, равных которой нет и никогда не будет.

Алла Борисовна, @alla_orfey спасибо ВАМ за отношение, за теплоту и искренность.

Спасибо за то, что столько лет своим примером мотивировали и вдохновляли, за то сколько раз именно ВЫ помогали мне на моем пути, еще совсем начинающей артистке.

Обожаем всю вашу семью и просто будьте здоровы! ВЫ нам очень нужны!

Макс, @maxgalkinru ну а ты самый крутой парень в стране ☺️ведь рядом с тобой самая удивительная женщина этого мира. Люблю ❤ - написала Лобода.

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Максим Галкин, в свою очередь, прокомментировал пост Светланы, написав, что ее шоу стало лучшим за 10 лет в Москве.



Это одно из лучших эстрадных шоу, что я видел за последние десять лет, по самому главному для меня показателю - гармонии между артистом и представлением. Это шоу “сидит“ на Светлане как идеально сшитое платье. Нет ничего лишнего. Это было вкусно, сексуально, музыкально и очень драйвово! Поздравляю! – написал Галкин.

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Пользователи Сети активно комментируют пост. Некоторые пишут, что, отмечая таким образом талант Светланы Лободы, Пугачева как бы намекает на преемственность - “передает“ Лободе “корону примадонны российской эстрады“.

Алла Борисовна передаёт корону 👑 Примадонны Светлане, и это заслуженно, ваши шоу , скоро будут на уровне звёздной Мадонны. Вы и вся ваша команда большие молодцы, - написали в комментариях.

Примадонна российской эстрады, одна из первых певиц тех времён которая не только пела -но и пыталась заделать шоу как принято сейчас говорить , а соответственно протеже Аллы Борисовны для шоу биза - это как для нас с вами - если президент позвонит , чтоб нас на работу взяли, - пишут пользователи Сети.

Некоторые пользователи, напротив, недовольны снимком Светланы С Пугачевой и Галкиным.

Приторно, аж противно.... Ещё бы нимбы нарисовали, - написали в комментариях.

Все чудесно, Пугачева-респект, Галкин-молодец, Лобода-ну не знаю 🤔, - пишут в Сети.

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Часто в комментариях подписчики сравнивают шоу Лободы с недавней грандиозной программой “Шоу. Дива“ еще одной украинки - Ани Лорак.

Видела шоу Лорак, для меня очевидно у Лободы реально круче,одни барабаны чего стоят, - пишут фолловеры.

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